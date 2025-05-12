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Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье - РИА Новости, 12.05.2025
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Твой бизнес
 
15:49 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/festival-2016511186.html
Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье
Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье - РИА Новости, 12.05.2025
Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье
На площади имени Ленина в Оренбурге 24-25 мая пройдут гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" и маркет локальных мастеров и брендов "Мой бизнес. Сделано в РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:49:00+03:00
2025-05-12T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На площади имени Ленина в Оренбурге 24-25 мая пройдут гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" и маркет локальных мастеров и брендов "Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Так, площадка объединит на два дня представителей ресторанного бизнеса, гастропроекты из Оренбуржья и других регионов, крафтовых мастеров, горожан и туристов. На фестивале можно будет попробовать местные продукты, национальные блюда и напитки, приготовленные по легендарным рецептам прошлых поколений. В программе мастер-классы от шеф-поваров, фотозоны, детская анимация, розыгрыш призов и живая музыка. Жители города и туристы также смогут получить информацию о достопримечательностях Оренбуржья, взять информационные брошюры, туристические карты. Фестиваль национальной гастрономии и форум местных производителей проводятся в Оренбуржье в четвертый раз в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В прошлом году событие посетили 62 тысячи человек.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область, оренбург
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Оренбургская область, Оренбург
Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье

В Оренбуржье проведут фестиваль гастрономии и форум местных производителей

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкОренбург
Оренбург - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На площади имени Ленина в Оренбурге 24-25 мая пройдут гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" и маркет локальных мастеров и брендов "Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Так, площадка объединит на два дня представителей ресторанного бизнеса, гастропроекты из Оренбуржья и других регионов, крафтовых мастеров, горожан и туристов. На фестивале можно будет попробовать местные продукты, национальные блюда и напитки, приготовленные по легендарным рецептам прошлых поколений.
В программе мастер-классы от шеф-поваров, фотозоны, детская анимация, розыгрыш призов и живая музыка. Жители города и туристы также смогут получить информацию о достопримечательностях Оренбуржья, взять информационные брошюры, туристические карты.
Фестиваль национальной гастрономии и форум местных производителей проводятся в Оренбуржье в четвертый раз в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В прошлом году событие посетили 62 тысячи человек.
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