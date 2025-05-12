https://ria.ru/20250512/festival-2016511186.html

Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье

Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье - РИА Новости, 12.05.2025

Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье

На площади имени Ленина в Оренбурге 24-25 мая пройдут гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" и маркет локальных мастеров и брендов "Мой бизнес. Сделано в РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На площади имени Ленина в Оренбурге 24-25 мая пройдут гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" и маркет локальных мастеров и брендов "Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Так, площадка объединит на два дня представителей ресторанного бизнеса, гастропроекты из Оренбуржья и других регионов, крафтовых мастеров, горожан и туристов. На фестивале можно будет попробовать местные продукты, национальные блюда и напитки, приготовленные по легендарным рецептам прошлых поколений. В программе мастер-классы от шеф-поваров, фотозоны, детская анимация, розыгрыш призов и живая музыка. Жители города и туристы также смогут получить информацию о достопримечательностях Оренбуржья, взять информационные брошюры, туристические карты. Фестиваль национальной гастрономии и форум местных производителей проводятся в Оренбуржье в четвертый раз в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В прошлом году событие посетили 62 тысячи человек.

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