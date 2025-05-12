https://ria.ru/20250512/festival-2016511186.html
Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье
Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье - РИА Новости, 12.05.2025
Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье
На площади имени Ленина в Оренбурге 24-25 мая пройдут гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" и маркет локальных мастеров и брендов "Мой бизнес. Сделано в РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:49:00+03:00
2025-05-12T15:49:00+03:00
2025-05-12T15:49:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
оренбургская область
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На площади имени Ленина в Оренбурге 24-25 мая пройдут гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" и маркет локальных мастеров и брендов "Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Так, площадка объединит на два дня представителей ресторанного бизнеса, гастропроекты из Оренбуржья и других регионов, крафтовых мастеров, горожан и туристов. На фестивале можно будет попробовать местные продукты, национальные блюда и напитки, приготовленные по легендарным рецептам прошлых поколений. В программе мастер-классы от шеф-поваров, фотозоны, детская анимация, розыгрыш призов и живая музыка. Жители города и туристы также смогут получить информацию о достопримечательностях Оренбуржья, взять информационные брошюры, туристические карты. Фестиваль национальной гастрономии и форум местных производителей проводятся в Оренбуржье в четвертый раз в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В прошлом году событие посетили 62 тысячи человек.
https://ria.ru/20250506/forum-2015266220.html
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область, оренбург
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Оренбургская область, Оренбург
Фестиваль гастрономии и форум местных производителей пройдут в Оренбуржье
В Оренбуржье проведут фестиваль гастрономии и форум местных производителей
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. На площади имени Ленина в Оренбурге 24-25 мая пройдут гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" и маркет локальных мастеров и брендов "Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Так, площадка объединит на два дня представителей ресторанного бизнеса, гастропроекты из Оренбуржья и других регионов, крафтовых мастеров, горожан и туристов. На фестивале можно будет попробовать местные продукты, национальные блюда и напитки, приготовленные по легендарным рецептам прошлых поколений.
В программе мастер-классы от шеф-поваров, фотозоны, детская анимация, розыгрыш призов и живая музыка. Жители города и туристы также смогут получить информацию о достопримечательностях Оренбуржья, взять информационные брошюры, туристические карты.
Фестиваль национальной гастрономии и форум местных производителей проводятся в Оренбуржье в четвертый раз в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В прошлом году событие посетили 62 тысячи человек.