https://ria.ru/20250512/epokha-2016475487.html

СМИ сообщили о конце эпохи евро-американского альянса

СМИ сообщили о конце эпохи евро-американского альянса - РИА Новости, 12.05.2025

СМИ сообщили о конце эпохи евро-американского альянса

Традиционный альянс между США и Европой, существовавший после Второй мировой войны, подошел к концу, пишет журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:31:00+03:00

2025-05-12T13:31:00+03:00

2025-05-12T13:31:00+03:00

сша

европа

вашингтон (штат)

дональд трамп

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Традиционный альянс между США и Европой, существовавший после Второй мировой войны, подошел к концу, пишет журнал Foreign Affairs. По мнению авторов публикации, Европа должна взять свою судьбу в собственные руки и перестать рассчитывать на поддержку Вашингтона. "Эпоха евро-американского альянса, сложившегося после Второй мировой войны, завершилась. Умиротворение США не сработает. Если Европа не хочет стать вассалом Вашингтона или частью новой сферы влияния России, ей нужно взять будущее в свои руки", — говорится в статье. Журнал отмечает, что за последнее время Вашингтон стал непредсказуемым и даже враждебным по отношению к европейским интересам. США, по мнению авторов, стремятся ослабить Европу через "внешнее давление и хищнические практики", включая торговый шантаж. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Еврокомиссия 8 мая заявила, что в случае провала торговых переговоров с США, ЕС может ввести пошлины на американский импорт на сумму в 95 миллиардов евро.

https://ria.ru/20250429/konflikt-2014034110.html

https://ria.ru/20250419/rusofobiya-2012226610.html

сша

европа

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, в мире