https://ria.ru/20250512/ekspozitsiya-2016534701.html

Экспозиция "Сделано в России" открылась на Saudi Food Show в Эр-Рияде

Экспозиция "Сделано в России" открылась на Saudi Food Show в Эр-Рияде - РИА Новости, 12.05.2025

Экспозиция "Сделано в России" открылась на Saudi Food Show в Эр-Рияде

Российская национальная коллективная экспозиция открылась на престижной международной выставке Saudi Food Show 2025, проходящей с 12 по 14 мая в столице... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:57:00+03:00

2025-05-12T16:57:00+03:00

2025-05-12T16:57:00+03:00

саудовская аравия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839990461_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_2dd3a7c927a9fbff35a9fa8d1bd7d3d9.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская национальная коллективная экспозиция открылась на престижной международной выставке Saudi Food Show 2025, проходящей с 12 по 14 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде; под брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в выставке принимают участие 38 компаний из 16 регионов России, сообщает центр."Под национальным брендом представлены производители и поставщики сельскохозяйственных культур, мясной и молочной продукции, кондитерских изделий, полуфабрикатов и консервов, макаронных изделий, мороженого, различных снеков и напитков. Всего производители привезли для дегустаций более тонны продукции", - говорится в сообщении.Участие такого количества российских компаний является символом динамичного развития торговых отношений между двумя странами и открывает новые перспективы для российских производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.На время работы выставки РЭЦ запланировал более 260 деловых встреч между российскими компаниями-участницами экспозиции и дистрибьюторами, представителями торговых сетей, индустрии гостеприимства из Саудовской Аравии.Saudi Food Show - одна из крупнейших специализированных выставок пищевых продуктов, привлекающая внимание ведущих мировых компаний-производителей продовольствия. Выставка собирает тысячи участников и посетителей из разных уголков мира, обеспечивая благоприятные условия для установления деловых контактов и заключения выгодных контрактов.Организация коллективных экспозиций "Сделано в России" на международных выставках - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и сопровождает участников на выставке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250512/rets-2016497828.html

https://ria.ru/20250512/rets-2016462292.html

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саудовская аравия, россия, в мире