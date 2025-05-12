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Экспозиция "Сделано в России" открылась на Saudi Food Show в Эр-Рияде - РИА Новости, 12.05.2025
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16:57 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ekspozitsiya-2016534701.html
Экспозиция "Сделано в России" открылась на Saudi Food Show в Эр-Рияде
Экспозиция "Сделано в России" открылась на Saudi Food Show в Эр-Рияде - РИА Новости, 12.05.2025
Экспозиция "Сделано в России" открылась на Saudi Food Show в Эр-Рияде
Российская национальная коллективная экспозиция открылась на престижной международной выставке Saudi Food Show 2025, проходящей с 12 по 14 мая в столице... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:57:00+03:00
2025-05-12T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская национальная коллективная экспозиция открылась на престижной международной выставке Saudi Food Show 2025, проходящей с 12 по 14 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде; под брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в выставке принимают участие 38 компаний из 16 регионов России, сообщает центр."Под национальным брендом представлены производители и поставщики сельскохозяйственных культур, мясной и молочной продукции, кондитерских изделий, полуфабрикатов и консервов, макаронных изделий, мороженого, различных снеков и напитков. Всего производители привезли для дегустаций более тонны продукции", - говорится в сообщении.Участие такого количества российских компаний является символом динамичного развития торговых отношений между двумя странами и открывает новые перспективы для российских производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.На время работы выставки РЭЦ запланировал более 260 деловых встреч между российскими компаниями-участницами экспозиции и дистрибьюторами, представителями торговых сетей, индустрии гостеприимства из Саудовской Аравии.Saudi Food Show - одна из крупнейших специализированных выставок пищевых продуктов, привлекающая внимание ведущих мировых компаний-производителей продовольствия. Выставка собирает тысячи участников и посетителей из разных уголков мира, обеспечивая благоприятные условия для установления деловых контактов и заключения выгодных контрактов.Организация коллективных экспозиций "Сделано в России" на международных выставках - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и сопровождает участников на выставке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250512/rets-2016497828.html
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саудовская аравия, россия, в мире
Саудовская Аравия, Россия, В мире
Экспозиция "Сделано в России" открылась на Saudi Food Show в Эр-Рияде

На выставке Saudi Food Show в Эр-Рияде открылась экспозиция "Сделано в России"

© AP Photo / Amr NabilЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская национальная коллективная экспозиция открылась на престижной международной выставке Saudi Food Show 2025, проходящей с 12 по 14 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде; под брендом "Сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в выставке принимают участие 38 компаний из 16 регионов России, сообщает центр.
"Под национальным брендом представлены производители и поставщики сельскохозяйственных культур, мясной и молочной продукции, кондитерских изделий, полуфабрикатов и консервов, макаронных изделий, мороженого, различных снеков и напитков. Всего производители привезли для дегустаций более тонны продукции", - говорится в сообщении.
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Участие такого количества российских компаний является символом динамичного развития торговых отношений между двумя странами и открывает новые перспективы для российских производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.
На время работы выставки РЭЦ запланировал более 260 деловых встреч между российскими компаниями-участницами экспозиции и дистрибьюторами, представителями торговых сетей, индустрии гостеприимства из Саудовской Аравии.
Saudi Food Show - одна из крупнейших специализированных выставок пищевых продуктов, привлекающая внимание ведущих мировых компаний-производителей продовольствия. Выставка собирает тысячи участников и посетителей из разных уголков мира, обеспечивая благоприятные условия для установления деловых контактов и заключения выгодных контрактов.
Организация коллективных экспозиций "Сделано в России" на международных выставках - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров и сопровождает участников на выставке. Больше об участии в выставках с РЭЦ можно узнать на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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