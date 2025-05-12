https://ria.ru/20250512/ekskursii-2016486904.html
Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона
Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона - РИА Новости, 12.05.2025
Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил повысить доступность путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно для молодежи. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:23:00+03:00
2025-05-12T14:23:00+03:00
2025-05-12T14:23:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил повысить доступность путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно для молодежи. Губернатор написал в своем Тelegram-канале, что турпоток в регион растет: в 2024 году он составил 4 миллиона туристов. "Но прежде всего считаю, мы должны создавать условия для того, чтобы жители области узнавали родной край. У нас уже работает ряд социальных программам в этой сфере. Благодаря им участвовать в культурных и образовательных поездках могут школьники, пенсионеры, люди с ОВЗ, участники СВО и их семьи", - написал Владислав Шапша. Он отметил, в частности, что были организованы экскурсии в Музей Г.К. Жукова для 20 тысяч калужских школьников, более 500 детей приняли участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Калуге и малым городам, 160 школьников стали участниками инженерной смены - профориентационного проекта "Бауманки". В 2024 году в регионе ввели "социальный сертификат": 100 учеников из школ области смогли отправиться в путешествие по родному краю, отметил глава региона. Кроме того, с мая этого года в Калужской области запущен новый проект "Патриотическое кольцо" - экскурсии по местам боевой славы Калужской области. "Поручил развивать работу туротрасли с акцентом на повышение доступности путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно - для нашей молодежи. Знания о героической истории края, современных достижениях укрепит желание ребят строить жизнь в родной Калужской области", - подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20250511/zavod-2016394738.html
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калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона
Калужский губернатор Шапша поручил повысить доступность экскурсий по региону
КАЛУГА, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил повысить доступность путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно для молодежи.
Губернатор написал в своем Тelegram-канале, что турпоток в регион растет: в 2024 году он составил 4 миллиона туристов.
"Но прежде всего считаю, мы должны создавать условия для того, чтобы жители области узнавали родной край. У нас уже работает ряд социальных программам в этой сфере. Благодаря им участвовать в культурных и образовательных поездках могут школьники, пенсионеры, люди с ОВЗ, участники СВО и их семьи", - написал Владислав Шапша.
Он отметил, в частности, что были организованы экскурсии в Музей Г.К. Жукова для 20 тысяч калужских школьников, более 500 детей приняли участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Калуге и малым городам, 160 школьников стали участниками инженерной смены - профориентационного проекта "Бауманки".
В 2024 году в регионе ввели "социальный сертификат": 100 учеников из школ области смогли отправиться в путешествие по родному краю, отметил глава региона. Кроме того, с мая этого года в Калужской области запущен новый проект "Патриотическое кольцо" - экскурсии по местам боевой славы Калужской области.
"Поручил развивать работу туротрасли с акцентом на повышение доступности путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно - для нашей молодежи. Знания о героической истории края, современных достижениях укрепит желание ребят строить жизнь в родной Калужской области", - подчеркнул Владислав Шапша.