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Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона - РИА Новости, 12.05.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
14:23 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ekskursii-2016486904.html
Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона
Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона - РИА Новости, 12.05.2025
Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил повысить доступность путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно для молодежи. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:23:00+03:00
2025-05-12T14:23:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил повысить доступность путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно для молодежи. Губернатор написал в своем Тelegram-канале, что турпоток в регион растет: в 2024 году он составил 4 миллиона туристов. "Но прежде всего считаю, мы должны создавать условия для того, чтобы жители области узнавали родной край. У нас уже работает ряд социальных программам в этой сфере. Благодаря им участвовать в культурных и образовательных поездках могут школьники, пенсионеры, люди с ОВЗ, участники СВО и их семьи", - написал Владислав Шапша. Он отметил, в частности, что были организованы экскурсии в Музей Г.К. Жукова для 20 тысяч калужских школьников, более 500 детей приняли участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Калуге и малым городам, 160 школьников стали участниками инженерной смены - профориентационного проекта "Бауманки". В 2024 году в регионе ввели "социальный сертификат": 100 учеников из школ области смогли отправиться в путешествие по родному краю, отметил глава региона. Кроме того, с мая этого года в Калужской области запущен новый проект "Патриотическое кольцо" - экскурсии по местам боевой славы Калужской области. "Поручил развивать работу туротрасли с акцентом на повышение доступности путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно - для нашей молодежи. Знания о героической истории края, современных достижениях укрепит желание ребят строить жизнь в родной Калужской области", - подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20250511/zavod-2016394738.html
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калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Экскурсии по Калужской области сделают доступнее для жителей региона

Калужский губернатор Шапша поручил повысить доступность экскурсий по региону

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил повысить доступность путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно для молодежи.
Губернатор написал в своем Тelegram-канале, что турпоток в регион растет: в 2024 году он составил 4 миллиона туристов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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"Но прежде всего считаю, мы должны создавать условия для того, чтобы жители области узнавали родной край. У нас уже работает ряд социальных программам в этой сфере. Благодаря им участвовать в культурных и образовательных поездках могут школьники, пенсионеры, люди с ОВЗ, участники СВО и их семьи", - написал Владислав Шапша.
Он отметил, в частности, что были организованы экскурсии в Музей Г.К. Жукова для 20 тысяч калужских школьников, более 500 детей приняли участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Калуге и малым городам, 160 школьников стали участниками инженерной смены - профориентационного проекта "Бауманки".
В 2024 году в регионе ввели "социальный сертификат": 100 учеников из школ области смогли отправиться в путешествие по родному краю, отметил глава региона. Кроме того, с мая этого года в Калужской области запущен новый проект "Патриотическое кольцо" - экскурсии по местам боевой славы Калужской области.
"Поручил развивать работу туротрасли с акцентом на повышение доступности путешествий и экскурсий по региону для калужан, особенно - для нашей молодежи. Знания о героической истории края, современных достижениях укрепит желание ребят строить жизнь в родной Калужской области", - подчеркнул Владислав Шапша.
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