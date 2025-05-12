https://ria.ru/20250512/efimov-2015636473.html
Ефимов: в Рассказовке построят культурно-досуговый центр
Ефимов: в Рассказовке построят культурно-досуговый центр - РИА Новости, 12.05.2025
Ефимов: в Рассказовке построят культурно-досуговый центр
В Рассказовке в Новой Москве построят культурно-досуговый центр площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:12:00+03:00
2025-05-12T11:12:00+03:00
2025-05-12T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Рассказовке в Новой Москве построят культурно-досуговый центр площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Столица продолжает развивать социально значимую инфраструктуру в ТиНАО. Например, положительное заключение государственной экспертизы получил проект многофункционального культурно-досугового центра, рассчитанного более чем на 860 посетителей, в районе Внуково", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Трехэтажное здание построят за счет городского бюджета по адресу: деревня Рассказовка, квартал №8, земельный участок 1А. В нем будет работать детская школа искусств, в которой можно будет заниматься хореографией, вокалом, лепкой, живописью. Также в центре откроются библиотека, студия звукозаписи, компьютерный класс и два концертных зала на 100 и 439 мест, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20250504/efimov-2014523449.html
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РИА Новости
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Рассказовке построят культурно-досуговый центр
Ефимов: в Рассказовке в Новой Москве построят культурно-досуговый центр
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. В Рассказовке в Новой Москве построят культурно-досуговый центр площадью 7 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица продолжает развивать социально значимую инфраструктуру в ТиНАО. Например, положительное заключение государственной экспертизы получил проект многофункционального культурно-досугового центра, рассчитанного более чем на 860 посетителей, в районе Внуково", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Трехэтажное здание построят за счет городского бюджета по адресу: деревня Рассказовка, квартал №8, земельный участок 1А. В нем будет работать детская школа искусств, в которой можно будет заниматься хореографией, вокалом, лепкой, живописью. Также в центре откроются библиотека, студия звукозаписи, компьютерный класс и два концертных зала на 100 и 439 мест, указывается в сообщении.