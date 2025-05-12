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Япония приветствует договор о прекращении огня между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025
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08:48 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/dogovor-2016421214.html
Япония приветствует договор о прекращении огня между Индией и Пакистаном
Япония приветствует договор о прекращении огня между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 12.05.2025
Япония приветствует договор о прекращении огня между Индией и Пакистаном
Правительство Японии приветствует заключение соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном и намерено внимательно отслеживать последующее развитие... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:48:00+03:00
2025-05-12T08:48:00+03:00
пакистан
индия
кашмир
есимаса хаяси
операция синдур в пакистане
в мире
обострение отношений между индией и пакистаном
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Японии приветствует заключение соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном и намерено внимательно отслеживать последующее развитие событий, заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана. "Мы приветствуем соглашение о прекращении огня между двумя странами и ценим роль США в качестве посредника", - подчеркнул Хаяси. Вместе с этим, генсек японского правительства отметил, что "в целях мира и стабильности южно-азиатского региона Япония решительно призывает Индию и Пакистан проявлять сдержанность и стабилизировать ситуацию путем диалога". "Мы продолжим призвать обе страны к этому и намерены пристально отслеживать будущие развития", - добавил он. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250512/aeroport-2016420520.html
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
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пакистан, индия, кашмир, есимаса хаяси, операция синдур в пакистане, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном
Пакистан, Индия, Кашмир, Есимаса Хаяси, Операция Синдур в Пакистане, В мире, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Япония приветствует договор о прекращении огня между Индией и Пакистаном

Япония приветствует соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 12 мая – РИА Новости. Правительство Японии приветствует заключение соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном и намерено внимательно отслеживать последующее развитие событий, заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
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"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня между двумя странами и ценим роль США в качестве посредника", - подчеркнул Хаяси.
Вместе с этим, генсек японского правительства отметил, что "в целях мира и стабильности южно-азиатского региона Япония решительно призывает Индию и Пакистан проявлять сдержанность и стабилизировать ситуацию путем диалога".
"Мы продолжим призвать обе страны к этому и намерены пристально отслеживать будущие развития", - добавил он.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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ПакистанИндияКашмирЕсимаса ХаясиОперация Синдур в ПакистанеВ миреОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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