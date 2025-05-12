В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников
Хинштейн: пойманные за руку чиновники и силовики не должны работать во власти
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиЗдание администрации Курской области
Здание администрации Курской области
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам, составлен администрацией региона, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее Хинштейн давал поручение сотрудникам администрации региона подготовить перечень должностных лиц, в отношении которых ранее уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, где факт преступления был установлен, но ответственности за нее человек не понес, либо которые к уголовной ответственности привлекались, но в настоящий момент судимость с них снята. В ходе оперативного заседания в понедельник Хинштейн озвучил перечень уголовных составов, по которым привлекались работающие в системе власти региона сотрудники, среди них мошенничество, хищение, коррупция, а также грабеж.
"Подготовлен список более чем из 70 сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам. Каждому профильному заму "его" список будет доведен", - сообщил Хинштейн.
Он отметил, что отдельно список будет отрабатываться и с главами.
"Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки", - добавил врио губернатора.