https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html

В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников

В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников - РИА Новости, 12.05.2025

В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников

Список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:24:00+03:00

2025-05-12T14:24:00+03:00

2025-05-12T15:29:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам, составлен администрацией региона, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее Хинштейн давал поручение сотрудникам администрации региона подготовить перечень должностных лиц, в отношении которых ранее уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, где факт преступления был установлен, но ответственности за нее человек не понес, либо которые к уголовной ответственности привлекались, но в настоящий момент судимость с них снята. В ходе оперативного заседания в понедельник Хинштейн озвучил перечень уголовных составов, по которым привлекались работающие в системе власти региона сотрудники, среди них мошенничество, хищение, коррупция, а также грабеж. "Подготовлен список более чем из 70 сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам. Каждому профильному заму "его" список будет доведен", - сообщил Хинштейн. Он отметил, что отдельно список будет отрабатываться и с главами. "Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250512/kursk-2016457757.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, александр хинштейн