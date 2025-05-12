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В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников - РИА Новости, 12.05.2025
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14:24 12.05.2025 (обновлено: 15:29 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html
В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников
В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников - РИА Новости, 12.05.2025
В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников
Список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:24:00+03:00
2025-05-12T15:29:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам, составлен администрацией региона, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее Хинштейн давал поручение сотрудникам администрации региона подготовить перечень должностных лиц, в отношении которых ранее уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, где факт преступления был установлен, но ответственности за нее человек не понес, либо которые к уголовной ответственности привлекались, но в настоящий момент судимость с них снята. В ходе оперативного заседания в понедельник Хинштейн озвучил перечень уголовных составов, по которым привлекались работающие в системе власти региона сотрудники, среди них мошенничество, хищение, коррупция, а также грабеж. "Подготовлен список более чем из 70 сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам. Каждому профильному заму "его" список будет доведен", - сообщил Хинштейн. Он отметил, что отдельно список будет отрабатываться и с главами. "Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки", - добавил врио губернатора.
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области составили список "пойманных за руку" чиновников

Хинштейн: пойманные за руку чиновники и силовики не должны работать во власти

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиЗдание администрации Курской области
Здание администрации Курской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области
Здание администрации Курской области
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Список из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или были от нее освобождены по нереабилитирующим причинам, составлен администрацией региона, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее Хинштейн давал поручение сотрудникам администрации региона подготовить перечень должностных лиц, в отношении которых ранее уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим основаниям, где факт преступления был установлен, но ответственности за нее человек не понес, либо которые к уголовной ответственности привлекались, но в настоящий момент судимость с них снята. В ходе оперативного заседания в понедельник Хинштейн озвучил перечень уголовных составов, по которым привлекались работающие в системе власти региона сотрудники, среди них мошенничество, хищение, коррупция, а также грабеж.
"Подготовлен список более чем из 70 сотрудников органов власти, подведов и учреждений, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности или освобожденных от нее по нереабилитирующим причинам. Каждому профильному заму "его" список будет доведен", - сообщил Хинштейн.
Он отметил, что отдельно список будет отрабатываться и с главами.
"Моя позиция: люди, один раз уже пойманные за руку, не должны работать во власти. Тем более в регионе, где уровень коррупции достиг высшей должностной планки", - добавил врио губернатора.
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