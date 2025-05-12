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Guardian: европейские чиновники могут прибыть в Стамбул - РИА Новости, 12.05.2025
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https://ria.ru/20250512/chinovniki--2016537067.html
Guardian: европейские чиновники могут прибыть в Стамбул
Guardian: европейские чиновники могут прибыть в Стамбул - РИА Новости, 12.05.2025
Guardian: европейские чиновники могут прибыть в Стамбул
Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы, чтобы убедиться в готовности... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:07:00+03:00
2025-05-12T17:07:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы, чтобы убедиться в готовности украинской стороны к переговорам, пишет британская газета Guardian. "Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой", - утверждает издание. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/tramp--2016536571.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Guardian: европейские чиновники могут прибыть в Стамбул

Guardian: чиновники ЕС могут прибыть в Стамбул на фоне переговоров РФ и Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Европейские чиновники, предположительно, могут прибыть в Стамбул на фоне ожидающихся переговоров России и Украины, якобы, чтобы убедиться в готовности украинской стороны к переговорам, пишет британская газета Guardian.
"Существует вероятность, что некоторые европейские чиновники также будут присутствовать в Стамбуле, чтобы убедиться, что команда украинских переговорщиков готова к потенциально важным переговорам, подготовка к которым была сравнительно небольшой", - утверждает издание.
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В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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