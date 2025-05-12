https://ria.ru/20250512/chachak-2016485610.html

Ростов-на-Дону и сербский Чачак договорились о сотрудничестве

Ростов-на-Дону и сербский Чачак договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 12.05.2025

Ростов-на-Дону и сербский Чачак договорились о сотрудничестве

Руководство Ростова-на-Дону и города Чачак Сербии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:17:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая - РИА Новости. Руководство Ростова-на-Дону и города Чачак Сербии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. "В рамках встреч с делегациями из городов-побратимов и партнеров также было подписано соглашение о сотрудничестве между Ростовом и городом Чачак (Республика Сербия)", - написал он в своем Telegram-канале. Подписи под документом поставили Скрябин и советник мэра города Чачак по вопросу взаимодействия с общественными организациями, председатель правления "Союза сербских и донских казаков "Собрат" Братислав Тодорович. По информации Скрябина, в рамках сотрудничества планируется развивать отношения в различных сферах: экономика, образование, культура, туризм, спорт и молодежная политика. Также особое внимание будет уделено взаимодействию по линии казачества. В 2024 году в Чачаке открылся Русский культурный центр. Ростов передал ему в дар учебную, научную и художественную литературу. "Уверен, что книги станут отличными помощниками в изучении русского языка сербскими гражданами", - написал Скрябин. Сербский город Чачак стал 19-м городом-побратимом Ростова-на-Дону.

https://ria.ru/20250425/deputaty-2013505358.html

https://ria.ru/20250403/rostov-2009144064.html

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ростов-на-дону, сербия, ростовская область