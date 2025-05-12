https://ria.ru/20250512/biryukov-2016463063.html

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно - РИА Новости, 12.05.2025

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно

Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период с 30 апреля по 11 мая включительно на всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа и электроснабжения не было", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. "Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

https://ria.ru/20250512/biryukov-2016459801.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы