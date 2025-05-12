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Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности - РИА Новости, 12.05.2025
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00:04 12.05.2025 (обновлено: 03:36 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/bezopasnost-2016399575.html
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности - РИА Новости, 12.05.2025
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:04:00+03:00
2025-05-12T03:36:00+03:00
россия
москва
восток
сергей шойгу
снг
одкб
евразийский экономический союз
безопасность
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности России."Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", — говорится в заявлении.Встреча пройдет 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу.Ее проводят ежегодно с 2010 года. Это важная международная платформа для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.
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россия, москва, восток, сергей шойгу, снг, одкб, евразийский экономический союз, безопасность
Россия, Москва, Восток, Сергей Шойгу, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Безопасность
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности

Более 150 стран приглашены на встречу по безопасности под эгидой СБ России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности России.
"Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", — говорится в заявлении.
Встреча пройдет 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу.
Ее проводят ежегодно с 2010 года. Это важная международная платформа для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.
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