https://ria.ru/20250512/bezopasnost-2016399575.html
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности - РИА Новости, 12.05.2025
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:04:00+03:00
2025-05-12T00:04:00+03:00
2025-05-12T03:36:00+03:00
россия
москва
восток
сергей шойгу
снг
одкб
евразийский экономический союз
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности России."Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", — говорится в заявлении.Встреча пройдет 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу.Ее проводят ежегодно с 2010 года. Это важная международная платформа для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.
https://ria.ru/20250322/serbiya-2006655846.html
россия
москва
восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, восток, сергей шойгу, снг, одкб, евразийский экономический союз, безопасность
Россия, Москва, Восток, Сергей Шойгу, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Безопасность
Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности
Более 150 стран приглашены на встречу по безопасности под эгидой СБ России