https://ria.ru/20250512/bezopasnost-2016399575.html

Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности

Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности - РИА Новости, 12.05.2025

Более 150 стран приглашены в Москву на встречу по безопасности

Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T00:04:00+03:00

2025-05-12T00:04:00+03:00

2025-05-12T03:36:00+03:00

россия

москва

восток

сергей шойгу

снг

одкб

евразийский экономический союз

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 150 стран и свыше 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности России."Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", — говорится в заявлении.Встреча пройдет 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу.Ее проводят ежегодно с 2010 года. Это важная международная платформа для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.

https://ria.ru/20250322/serbiya-2006655846.html

россия

москва

восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, восток, сергей шойгу, снг, одкб, евразийский экономический союз, безопасность