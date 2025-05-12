https://ria.ru/20250512/belorussija-2016478090.html

Белоруссия и Вьетнам договорились о стратегическом партнерстве

Белоруссия и Вьетнам договорились о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 12.05.2025

Белоруссия и Вьетнам договорились о стратегическом партнерстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам подписали совместное заявление об РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:43:00+03:00

2025-05-12T13:43:00+03:00

2025-05-12T13:43:00+03:00

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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам подписали совместное заявление об установлении стратегического партнерства между двумя странами, передает корреспондент РИА Новости. После церемонии подписания документа Лукашенко отметил, что это логичное решение, закономерное и назревшее. Он пояснил, что Вьетнам является ключевым партнером Белоруссии в Азии. Лукашенко подчеркнул, что страны связывают искренняя дружба и взаимная поддержка. Лукашенко заявил, что стороны договорились, придерживаясь этих принципов, продолжать движение вперед. "Мы нацелены на долгосрочное и качественное взаимодействие", - подчеркнул белорусский президент. Лукашенко также наградил То Лама орденом Дружбы народов, подчеркнув, что это не протокольная формальность - награда вручена за огромный личный вклад в укрепление сотрудничества Вьетнама с Белоруссией. "Благодаря ему мы спасли наши отношения - Беларуси и Вьетнама - и выводим эти отношения на самый высокий уровень. Я уверен, что с этим человеком мы сделаем много, чтобы фундамент наших отношений никто не мог не то что разрушить, но даже прикоснуться к нему. Визит генерального секретаря ЦК компартии - исторический", - сказал Лукашенко. В понедельник в Минске также состоялась церемония обмена подписанными документами о сотрудничестве между ведомствами. Это протокол о намерениях по укреплению сотрудничества в области обучения военнослужащих, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и цифровой экономики, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций. Кроме того, страны подписали программу сотрудничества в области культуры на 2026-2028 годы, меморандум о сотрудничестве в сфере фармацевтики и другие документы.

https://ria.ru/20250510/putin--2016203971.html

https://ria.ru/20250511/vetnam-2016274886.html

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в мире, вьетнам, белоруссия, азия, александр лукашенко, то лам