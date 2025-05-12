https://ria.ru/20250512/avtobus-2016496445.html

В Лос-Анджелесе автобус с туристами попал в ДТП, один человек погиб

В Лос-Анджелесе автобус с туристами попал в ДТП, один человек погиб - РИА Новости, 12.05.2025

В Лос-Анджелесе автобус с туристами попал в ДТП, один человек погиб

По меньшей мере один человек погиб, 32 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с внедорожником в американском Лос-Анджелесе, сообщает... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 32 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с внедорожником в американском Лос-Анджелесе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти. Как пишет телеканал со ссылкой на власти, в туристическом автобусе находились 63 пассажира, неисправный внедорожник стоял на автомагистрали, а при столкновении загорелся. Сообщается, что водитель внедорожника погиб на месте. "По меньшей мере один человек погиб, 32 получили ранения в результате столкновения с возгоранием между переполненным туристическим автобусом и неисправным внедорожником... в округе Лос-Анджелес, в воскресенье", - говорится в сообщении. По данным ABC, пострадавшие пассажиры туристического автобуса были доставлены в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии. Отмечается, что алкоголь и наркотические вещества не являются причинами аварии.

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Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, новости - туризм, сша