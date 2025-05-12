В Лос-Анджелесе автобус с туристами попал в ДТП, один человек погиб
ABC: в США водитель автобуса с 63 туристами погиб в ДТП с внедорожником
© KABC-TVПоследствия столкновения туристического автобуса с внедорожником в американском Лос-Анджелесе
© KABC-TV
Последствия столкновения туристического автобуса с внедорожником в американском Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, 32 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с внедорожником в американском Лос-Анджелесе, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.
Как пишет телеканал со ссылкой на власти, в туристическом автобусе находились 63 пассажира, неисправный внедорожник стоял на автомагистрали, а при столкновении загорелся. Сообщается, что водитель внедорожника погиб на месте.
"По меньшей мере один человек погиб, 32 получили ранения в результате столкновения с возгоранием между переполненным туристическим автобусом и неисправным внедорожником... в округе Лос-Анджелес, в воскресенье", - говорится в сообщении.
По данным ABC, пострадавшие пассажиры туристического автобуса были доставлены в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии. Отмечается, что алкоголь и наркотические вещества не являются причинами аварии.
В Анталье автобус с российскими туристами вылетел с трассы
29 апреля, 11:43