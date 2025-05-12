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При атаках ВСУ в Курской области пострадали более 70 культурных объектов - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ataki-2016437839.html
При атаках ВСУ в Курской области пострадали более 70 культурных объектов
При атаках ВСУ в Курской области пострадали более 70 культурных объектов - РИА Новости, 12.05.2025
При атаках ВСУ в Курской области пострадали более 70 культурных объектов
Два объекта культурного наследия повреждены на прошлой неделе в Курской области в результате атак ВСУ, всего в результате преступных действий Украины пострадали РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:33:00+03:00
2025-05-12T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Два объекта культурного наследия повреждены на прошлой неделе в Курской области в результате атак ВСУ, всего в результате преступных действий Украины пострадали 72 таких объекта в регионе, сообщил в ходе еженедельного заседания регионального правительства врио заместителя губернатора Артем Демидов. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что "Белую книгу" объектов культурного наследия Курской области, пострадавших от атак ВСУ, начали составлять совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, а также Национальным центром исторической памяти при президенте. По словам Хинштейна, нацисты пытаются стереть историческую память в целом. Как отметил глава региона, объекты культурного наследия предстоит восстанавливать. "К сожалению, мы продолжаем фиксировать объекты культурного наследия, которые страдают, разрушаются в результате преступных действий вооруженных сил Украины. Так, на прошлой неделе повреждены два объекта культурного наследия. Это церковь Дмитриевская, 1880 года, расположенная в Хомутовском районе Курской области, и церковь Феодосийская в Глушковском районе 1903 года постройки. Таким образом, на сегодняшний день в "Белую книгу" уже входят 72 объекта культурного наследия, пострадавшие в результате преступных действий вооружённых сил Украины", - сказал Демидов.
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курская область
украина
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курская область, украина, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаках ВСУ в Курской области пострадали более 70 культурных объектов

В Курской области при атаках ВСУ пострадали 72 объекта культурного наследия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в освобожденной Судже
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Два объекта культурного наследия повреждены на прошлой неделе в Курской области в результате атак ВСУ, всего в результате преступных действий Украины пострадали 72 таких объекта в регионе, сообщил в ходе еженедельного заседания регионального правительства врио заместителя губернатора Артем Демидов.
Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что "Белую книгу" объектов культурного наследия Курской области, пострадавших от атак ВСУ, начали составлять совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры, а также Национальным центром исторической памяти при президенте. По словам Хинштейна, нацисты пытаются стереть историческую память в целом. Как отметил глава региона, объекты культурного наследия предстоит восстанавливать.
"К сожалению, мы продолжаем фиксировать объекты культурного наследия, которые страдают, разрушаются в результате преступных действий вооруженных сил Украины. Так, на прошлой неделе повреждены два объекта культурного наследия. Это церковь Дмитриевская, 1880 года, расположенная в Хомутовском районе Курской области, и церковь Феодосийская в Глушковском районе 1903 года постройки. Таким образом, на сегодняшний день в "Белую книгу" уже входят 72 объекта культурного наследия, пострадавшие в результате преступных действий вооружённых сил Украины", - сказал Демидов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаГлушковский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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