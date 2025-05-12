https://ria.ru/20250512/ataka-2016410850.html

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 12.05.2025

В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Атака БПЛА отражена средствами РЭБ ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:45:00+03:00

2025-05-12T05:45:00+03:00

2025-05-12T05:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Атака БПЛА отражена средствами РЭБ ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

ростовская область, безопасность