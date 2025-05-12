https://ria.ru/20250512/ataka-2016410850.html
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
В Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 12.05.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Атака БПЛА отражена средствами РЭБ ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:45:00+03:00
2025-05-12T05:45:00+03:00
2025-05-12T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Атака БПЛА отражена средствами РЭБ ночью в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью средствами радиоэлектронной борьбы отражена воздушная атака БПЛА в Каменске. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Силы РЭБ отразили воздушную атаку БПЛА в Ростовской области