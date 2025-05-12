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Анапские винодельни обещают летом туристам море вина - РИА Новости, 12.05.2025
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Краснодарский край
 
19:01 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/anapa-2016564817.html
Анапские винодельни обещают летом туристам море вина
Анапские винодельни обещают летом туристам море вина - РИА Новости, 12.05.2025
Анапские винодельни обещают летом туристам море вина
Власти Анапы рассказали РИА Новости об объектах энотуризма, где гости Кубани смогут в этом курортном сезоне насладиться местными винами и узнать историю... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:01:00+03:00
2025-05-12T19:01:00+03:00
краснодарский край
анапа
россия
краснодарский край
вино
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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Власти Анапы рассказали РИА Новости об объектах энотуризма, где гости Кубани смогут в этом курортном сезоне насладиться местными винами и узнать историю благородного напитка. "Энотуризм в Анапе – не просто модный тренд, а востребованное направление, позволяющее глубже погрузиться в богатое культурное и историческое наследие курорта, изучить философию винопития и подарить опыт, который запомнится надолго. Традициям виноделия на знаменитом всероссийском курорте – не одна тысяча лет: еще древние греки выращивали на здешних благодатных землях виноград и делали из него благородный напиток", - рассказали в мэрии курорта. Среди современных предприятий отрасли и дегустационных туров, которые позволят насладиться вкусом местных вин и глубже узнать культуру, власти, например, называют "Винное подворье Старого грека" - винодельню в селе Витязево, где находится погреб 1857 года. На обзорной экскурсии гостям расскажут об истории и традициях греков, предложат продегустировать авторские вина с легкими закусками. В гравитационной винодельне "Скалистый берег" есть производственные цеха, дегустационные комнаты и террасы с панорамными видами на горы и море. Отмечаются и семейные центры энотуризма. Среди них микровинодельня Василия Марченко, где вместе трудятся три поколения виноградарей и виноделов, а также усадьба-винодельня "Кантина", которая подходит для семейного отдыха и предоставляет услуги агротуризма - широкий спектр фермерских продуктов. Интересны объекты винного туризма в горной части Анапы. Например, "Шумринка" - винодельня получила имя в честь местной речки, на берегах которой в 2016 году заложили первые виноградники. Она расположена на склонах хребта Семисам, где на 56 гектарах земли выращивают 17 сортов винограда. Еще одна винодельня - "Владимирская усадьба" - находится в селе Гай-Кодзор в предгорьях Кавказского хребта и занимает шесть гектаров, из которых четыре отведены под плантации винограда. В городе также создан масштабный проект "Винная деревня", который объединил более 50 виноделов со всей России. В любое время года сюда можно приехать на экскурсию, узнать о традициях виноделия, увидеть подвалы и бочкохранилища, поучаствовать в процессе изготовления вина.
https://ria.ru/20250512/kubani-2016562502.html
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анапа, россия, краснодарский край, вино
Краснодарский край, Анапа, Россия, Краснодарский край, Вино
Анапские винодельни обещают летом туристам море вина

Власти Анапы рассказали РИА Новости об объектах энотуризма и местных винах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 мая - РИА Новости. Власти Анапы рассказали РИА Новости об объектах энотуризма, где гости Кубани смогут в этом курортном сезоне насладиться местными винами и узнать историю благородного напитка.
"Энотуризм в Анапе – не просто модный тренд, а востребованное направление, позволяющее глубже погрузиться в богатое культурное и историческое наследие курорта, изучить философию винопития и подарить опыт, который запомнится надолго. Традициям виноделия на знаменитом всероссийском курорте – не одна тысяча лет: еще древние греки выращивали на здешних благодатных землях виноград и делали из него благородный напиток", - рассказали в мэрии курорта.
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Среди современных предприятий отрасли и дегустационных туров, которые позволят насладиться вкусом местных вин и глубже узнать культуру, власти, например, называют "Винное подворье Старого грека" - винодельню в селе Витязево, где находится погреб 1857 года. На обзорной экскурсии гостям расскажут об истории и традициях греков, предложат продегустировать авторские вина с легкими закусками. В гравитационной винодельне "Скалистый берег" есть производственные цеха, дегустационные комнаты и террасы с панорамными видами на горы и море.
Отмечаются и семейные центры энотуризма. Среди них микровинодельня Василия Марченко, где вместе трудятся три поколения виноградарей и виноделов, а также усадьба-винодельня "Кантина", которая подходит для семейного отдыха и предоставляет услуги агротуризма - широкий спектр фермерских продуктов.
Интересны объекты винного туризма в горной части Анапы. Например, "Шумринка" - винодельня получила имя в честь местной речки, на берегах которой в 2016 году заложили первые виноградники. Она расположена на склонах хребта Семисам, где на 56 гектарах земли выращивают 17 сортов винограда. Еще одна винодельня - "Владимирская усадьба" - находится в селе Гай-Кодзор в предгорьях Кавказского хребта и занимает шесть гектаров, из которых четыре отведены под плантации винограда.
В городе также создан масштабный проект "Винная деревня", который объединил более 50 виноделов со всей России. В любое время года сюда можно приехать на экскурсию, узнать о традициях виноделия, увидеть подвалы и бочкохранилища, поучаствовать в процессе изготовления вина.
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Краснодарский крайАнапаРоссияКраснодарский крайВино
 
 
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