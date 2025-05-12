https://ria.ru/20250512/abkhaziya-2016416462.html

У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба

У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба - РИА Новости, 12.05.2025

У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба

У Абхазии есть все необходимые инструменты для поддержания общественного порядка, и власть готова отстаивать стабильность и безопасность граждан, заявил в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:33:00+03:00

2025-05-12T07:33:00+03:00

2025-05-12T09:22:00+03:00

абхазия

в мире

бадра гунба

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. У Абхазии есть все необходимые инструменты для поддержания общественного порядка, и власть готова отстаивать стабильность и безопасность граждан, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба."Как и у любого государства, у Абхазии есть инструменты для обеспечения законности", – сказал Гунба.Он добавил, что власть чувствует ответственность перед гражданами и готова защищать их право на спокойную жизнь. По его словам, если кто-то и попытается расшатать ситуацию, то такой сценарий маловероятен: сейчас в обществе запрос на развитие, а не на популизм.После протестов в 2024 году в Абхазии усилилось внимание к вопросам безопасности и внутренней устойчивости. Новый президент поставил задачу реформировать силовые и административные институты, чтобы гарантировать соблюдение закона и порядка в условиях политической конкуренции.Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>

https://ria.ru/20250512/gunba-2016413921.html

https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016264597.html

абхазия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, в мире, бадра гунба