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У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба - РИА Новости, 12.05.2025
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07:33 12.05.2025 (обновлено: 09:22 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/abkhaziya-2016416462.html
У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба
У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба - РИА Новости, 12.05.2025
У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба
У Абхазии есть все необходимые инструменты для поддержания общественного порядка, и власть готова отстаивать стабильность и безопасность граждан, заявил в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:33:00+03:00
2025-05-12T09:22:00+03:00
абхазия
в мире
бадра гунба
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. У Абхазии есть все необходимые инструменты для поддержания общественного порядка, и власть готова отстаивать стабильность и безопасность граждан, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба."Как и у любого государства, у Абхазии есть инструменты для обеспечения законности", – сказал Гунба.Он добавил, что власть чувствует ответственность перед гражданами и готова защищать их право на спокойную жизнь. По его словам, если кто-то и попытается расшатать ситуацию, то такой сценарий маловероятен: сейчас в обществе запрос на развитие, а не на популизм.После протестов в 2024 году в Абхазии усилилось внимание к вопросам безопасности и внутренней устойчивости. Новый президент поставил задачу реформировать силовые и административные институты, чтобы гарантировать соблюдение закона и порядка в условиях политической конкуренции.Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы &gt;&gt;
https://ria.ru/20250512/gunba-2016413921.html
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016264597.html
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абхазия, в мире, бадра гунба
Абхазия, В мире, Бадра Гунба
У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба

Гунба предупредил о последствиях попыток расшатать ситуацию в Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Избранный президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. У Абхазии есть все необходимые инструменты для поддержания общественного порядка, и власть готова отстаивать стабильность и безопасность граждан, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба.
"Как и у любого государства, у Абхазии есть инструменты для обеспечения законности", – сказал Гунба.
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом
06:41
Он добавил, что власть чувствует ответственность перед гражданами и готова защищать их право на спокойную жизнь. По его словам, если кто-то и попытается расшатать ситуацию, то такой сценарий маловероятен: сейчас в обществе запрос на развитие, а не на популизм.
После протестов в 2024 году в Абхазии усилилось внимание к вопросам безопасности и внутренней устойчивости. Новый президент поставил задачу реформировать силовые и административные институты, чтобы гарантировать соблюдение закона и порядка в условиях политической конкуренции.
Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>
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10 мая, 23:24
 
АбхазияВ миреБадра Гунба
 
 
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