https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016329767.html

В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы

В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025

В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы

Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы, их можно расценивать как проявление государственного терроризма, сказал... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:45:00+03:00

2025-05-11T12:45:00+03:00

2025-05-11T12:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

киев

москва

дмитрий песков

владимир зеленский

павел зарубин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы, их можно расценивать как проявление государственного терроризма, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков назвал беспрецедентно провокационными заявления Зеленского накануне Дня Победы о том, что Киев не может гарантировать безопасность для гостей праздника в Москве. "На уровне главы государства делать такие заявления - ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Интервью было записано в ночь с 9 на 10 мая.

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Ольга Фомченкова

россия, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, 80-летие победы в великой отечественной войне