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В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы
В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы
Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы, их можно расценивать как проявление государственного терроризма, сказал... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:45:00+03:00
2025-05-11T12:45:00+03:00
2025-05-11T12:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
киев
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дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы, их можно расценивать как проявление государственного терроризма, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков назвал беспрецедентно провокационными заявления Зеленского накануне Дня Победы о том, что Киев не может гарантировать безопасность для гостей праздника в Москве. "На уровне главы государства делать такие заявления - ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Интервью было записано в ночь с 9 на 10 мая.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Киев, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы
Песков счел заявления Зеленского накануне Дня Победы государственным терроризмом