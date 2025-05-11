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В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:45 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016329767.html
В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы
В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы
Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы, их можно расценивать как проявление государственного терроризма, сказал... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:45:00+03:00
2025-05-11T12:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
киев
москва
дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы, их можно расценивать как проявление государственного терроризма, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков назвал беспрецедентно провокационными заявления Зеленского накануне Дня Победы о том, что Киев не может гарантировать безопасность для гостей праздника в Москве. "На уровне главы государства делать такие заявления - ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Интервью было записано в ночь с 9 на 10 мая.
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россия, киев, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Киев, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле оценили заявления Зеленского накануне Дня Победы

Песков счел заявления Зеленского накануне Дня Победы государственным терроризмом

© AP Photo / Francisco SecoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы, их можно расценивать как проявление государственного терроризма, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал беспрецедентно провокационными заявления Зеленского накануне Дня Победы о том, что Киев не может гарантировать безопасность для гостей праздника в Москве.
"На уровне главы государства делать такие заявления - ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Интервью было записано в ночь с 9 на 10 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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