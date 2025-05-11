https://ria.ru/20250511/zavod-2016394738.html

Молокозавод при участии Вьетнама запущен в Калужской области

Молокозавод при участии Вьетнама запущен в Калужской области - РИА Новости, 11.05.2025

Молокозавод при участии Вьетнама запущен в Калужской области

Молокозавод при участии Вьетнама запущен в Боровском районе Калужской области, сообщает пресс-служба правительства губернатора и правительства региона. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T22:45:00+03:00

2025-05-11T22:45:00+03:00

2025-05-11T22:45:00+03:00

калужская область

россия

владислав шапша

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КАЛУГА, 11 мая - РИА Новости. Молокозавод при участии Вьетнама запущен в Боровском районе Калужской области, сообщает пресс-служба правительства губернатора и правительства региона. "Одиннадцатого мая в Боровском районе на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Калуга" губернатор Владислав Шапша, председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Федерального Собрания РФ Анатолий Артамонов и председатель Совета директоров "ТиЭйч Груп" НГО Минь Хай запустили высокотехнологичный молокозавод вьетнамского концерна", - говорится в сообщении. Торжественное открытие "ТиЭйч Милк индустри" по видеоконференции транслировалось на "Российско-Вьетнамском бизнес-форуме", в работе которого приняли участие генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Вьетнама товарищ То Лам и зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. То Лам подчеркнул, что Россия и Вьетнам остаются важными стратегическими партнерами. По его мнению, необходимо прилагать всевозможные усилия, чтобы развивать сотрудничество. На открытии форума Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российско-вьетнамские отношения продолжают развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Он также отметил, что уже заложен огромный потенциал для взаимодействия в разных отраслях: от инновационных технологий до кооперации в сфере промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. Пример тому – завод в Калужской области. "Это третий проект вьетнамской компании в нашем регионе. Уже работает молочный комплекс в Ульяновском районе, в Хвастовичском — спроектирован. Завод по переработке свежего молока в Калужской области построен на площади около 15 гектаров", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным областного правительства, новое предприятие оснащено передовыми линиями оборудования для переработки, розлива, упаковки и автоматизации от ведущих мировых брендов. "Для Калужской области это важное событие. И я рад, что такой крупный международный инвестор, как компания ТиЭйч, продолжает развивать здесь свой бизнес", - сказал губернатор Владислав Шапша. Глава региона поблагодарил руководство компании и главного архитектора проекта госпожу Тхаи Хыонг за доверие к Калужской области. Владислав Шапша заверил, что Калужская область и в дальнейшем будет создавать комфортные условия для инвесторов.

https://ria.ru/20250511/zavod-2016313762.html

https://ria.ru/20241029/indonezija-1980687324.html

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россия, владислав шапша