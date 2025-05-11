https://ria.ru/20250511/zakharova-2016315938.html

Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной

Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:54:00+03:00

2025-05-11T10:54:00+03:00

2025-05-11T10:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться реакции тех, кому они были предложены.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий."Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова "Известиям".

https://ria.ru/20250508/ssha-2015876685.html

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стамбул, украина, россия, мария захарова, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире