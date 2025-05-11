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Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 11.05.2025 (обновлено: 10:59 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016315938.html
Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной
Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:54:00+03:00
2025-05-11T10:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
украина
россия
мария захарова
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться реакции тех, кому они были предложены.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий."Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова "Известиям".
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стамбул, украина, россия, мария захарова, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Захарова прокомментировала предложение Путина о переговорах с Украиной

Захарова после слов Путина о переговорах предложила дождаться реакции Киева

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, высказываясь по заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах в Стамбуле, призвала дождаться реакции тех, кому они были предложены.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
"Давайте дождемся реакции тех, кому были переговоры предложены", - сказала Захарова "Известиям".
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8 мая, 21:26
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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