https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016381739.html

Спецоперация, 11 мая: ВСУ 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

Спецоперация, 11 мая: ВСУ 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 11.05.2025

Спецоперация, 11 мая: ВСУ 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

ВСУ, несмотря на объявление Россией режима прекращения огня, продолжали ведение боевых действий против российских войск, всего зафиксировано 14 043 нарушения... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:08:00+03:00

2025-05-11T20:08:00+03:00

2025-05-11T20:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ, несмотря на объявление Россией режима прекращения огня, продолжали ведение боевых действий против российских войск, всего зафиксировано 14 043 нарушения режима прекращения огня, сообщило в своей сводке Минобороны РФ. При этом, как сообщили в военном ведомстве, все группировки войск ВС РФ с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Ход СВОВС РФ зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня и действовали адекватно складывающейся обстановке, отвечая на преступные посягательства киевского режима, сообщили в Минобороны РФ. С окончанием действия режима прекращения огня ВС РФ продолжили проведение спецоперации, сообщило министерство обороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли на разных направлениях до 1130 военнослужащих. ВСУ в субботу, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, ударили дронами по Гуево в Курской области, ранены две женщины, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Международная реакция на предложение Путина Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили инициативу России о возобновлении прямых переговоров с Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле с 15 мая, сообщили в Кремле. Эрдоган поддержал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Ранее Путин предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации и того момента, на котором они остановились в 2022 году. Американский президент Дональд Трамп положительно оценил инициативу России по переговорному процессу по Украине - в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. При этом Трамп в частном порядке согласился поддержать инициативу так называемой европейской "коалиции желающих" по усилению давления на Россию для достижения 30-дневного перемирия на Украине, но еще может поменять свое мнение, пишет издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. По словам собеседников издания, Макрон во время переговоров в Киеве совершил телефонный звонок Трампу, чтобы убедиться в его поддержке. Американский лидер поднял трубку, несмотря на то, что в Вашингтоне на тот момент не было и семи часов утра, и дал согласие поддержать позицию европейских лидеров. В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц назвал положительным сигналом тот факт, что представители России сигнализируют готовность к диалогу, однако для начала, по его мнению, надо заключить перемирие с прекращением огня, его слова приводит сайт кабмина ФРГ. По словам канцлера, он ожидает, что Москва согласится на прекращение огня, после чего станут возможны переговоры. Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поддерживает идею Путина о мирных переговорах России и Украины в Стамбуле. По его словам, двум странам нужен прямой диалог без вмешательства извне, заявил Мадуро журналистам во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ". Мадуро также отметил, что выражает полную поддержку Путину и России. Многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине, поэтому и не согласны на проведение прямых переговоров России и Украины, заявил премьер Словакии Фицо. Однако лидер Словакии заметил, что верит в то, что эта точка зрения изменится. В то же время спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что сначала нужно добиться прекращения огня, а затем переходить к мирным переговорам между РФ и Украиной. Он написал в социальной сети X, что сначала нужно добиться безоговорочного прекращения огня на 30 дней, в ходе которого перейти к всеобъемлющим мирным переговорам. Вместе с тем инициатива президента России Владимира Путина о предложении Киеву прямых переговоров без каких-либо предварительных условий в очередной раз доказала, что Кремль использует любую возможность для внесения практических предложений по прекращению конфликта, заявил РИА Новости иранский эксперт в области экономики и политики Рухолла Модаббер. По его словам, реакция Трампа на это предложение говорит о том, что послание Кремля было передано международной системе.

https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016363117.html

https://ria.ru/20250511/vsu-2016354034.html

https://ria.ru/20250511/zelenskij-2016340492.html

https://ria.ru/20250511/tramp-2016378441.html

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россия, украина, стамбул, владимир путин, дональд трамп, николас мадуро, вооруженные силы украины