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ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016325619.html
ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия
ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия
Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:15:00+03:00
2025-05-11T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. "С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия

МО: ВС РФ вернулись к выполнению задач СВО после завершения режима перемирия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ.
"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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