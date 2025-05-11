https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016325619.html

ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия

ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия - РИА Новости, 11.05.2025

ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия

Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:15:00+03:00

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2025-05-11T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. "С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)