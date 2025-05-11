https://ria.ru/20250511/spetsoperatsiya-2016325619.html
ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия
ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия - РИА Новости, 11.05.2025
ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия
Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:15:00+03:00
2025-05-11T12:15:00+03:00
2025-05-11T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вооружённые Силы России вернулись к выполнению задач специальной военной операции после завершения режима перемирия, сообщили в Минобороны РФ. "С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России вернулись к выполнению задач СВО после окончания перемирия
МО: ВС РФ вернулись к выполнению задач СВО после завершения режима перемирия