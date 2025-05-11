https://ria.ru/20250511/slutskij-2016353792.html

Слуцкий прокомментировал ответ Киева на предложение Путина о переговорах

Слуцкий прокомментировал ответ Киева на предложение Путина о переговорах - РИА Новости, 11.05.2025

Слуцкий прокомментировал ответ Киева на предложение Путина о переговорах

Ответ киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле предсказуем, так как Владимир Зеленский не в состоянии отойти от... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:54:00+03:00

2025-05-11T15:54:00+03:00

2025-05-11T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ответ киевского режима на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле предсказуем, так как Владимир Зеленский не в состоянии отойти от языка ультиматумов, заявил глава комитета ГД по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая. "Ответ Киева оказался предсказуем: Зеленский выставил свои "условия" на предложение президента России возобновить прямые переговоры "без предварительных условий". Киевский режим не в состоянии отойти от языка ультиматумов: прекращение огня на 30 дней, потом "Украина готова встречаться". Эта линия идет от европейских ястребов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. "Путин предлагает реальные меры для достижения устойчивого мира и устранения первопричин украинского кризиса. И это при том, что российские войска успешно продвигаются на поле боя", - добавил парламентарий. Кроме того, Слуцкий предположил, что ни в Киеве, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Лондоне, видимо, мира не хотят, а 30-дневное перемирие может быть использовано в качестве ширмы для перевооружения киевского режима, подготовки новых терактов и провокаций. "Насколько широко останется открытым "окно возможностей" для дипломатического урегулирования, зависит от того, осталось ли хоть какое-то здравомыслие у украинской стороны. За полное прекращение конфликта выступают и в американской администрации. (Президент США) Дональд Трамп назвал "великим" день, когда Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Киевом", - заключил руководитель фракции ЛДПР. Трамп после предложения Путина о прямых переговорах с представителями властей в Киеве в Стамбуле подчеркнул, что это - потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016295910.html

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016337237.html

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

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в мире, россия, киев, стамбул, владимир путин, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф