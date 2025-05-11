https://ria.ru/20250511/putin-2016280505.html
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине
Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:02:00+03:00
2025-05-11T02:02:00+03:00
2025-05-11T02:02:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. "В ходе прошедших переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают, чтобы этот конфликт был завершен", - сказал глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, политика
Россия, Украина, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине
Путин: Россия признательна зарубежным лидерам за усилия по Украине