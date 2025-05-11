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Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
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02:02 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016280505.html
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине
Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:02:00+03:00
2025-05-11T02:02:00+03:00
россия
украина
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. "В ходе прошедших переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают, чтобы этот конфликт был завершен", - сказал глава государства.
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россия, украина, владимир путин, политика
Россия, Украина, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине

Путин: Россия признательна зарубежным лидерам за усилия по Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе прошедших переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают, чтобы этот конфликт был завершен", - сказал глава государства.
Москва - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Кремле оценили возможность переговоров по Украине
7 февраля, 13:09
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинПолитика
 
 
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