https://ria.ru/20250511/putin-2016280505.html

Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине

Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине

Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:02:00+03:00

2025-05-11T02:02:00+03:00

2025-05-11T02:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин. "В ходе прошедших переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают, чтобы этот конфликт был завершен", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250207/kreml-1997945275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, политика