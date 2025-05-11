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В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке
В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке - РИА Новости, 11.05.2025
В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке
Пожар произошел в многоэтажке в Ханты-Мансийске, 18 человек были спасены, в том числе пятеро детей, пострадали два человека, сообщила пресс-служба окружного... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:06:00+03:00
2025-05-11T10:06:00+03:00
2025-05-11T14:49:00+03:00
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происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажке в Ханты-Мансийске, 18 человек были спасены, в том числе пятеро детей, пострадали два человека, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС. "Огнеборцами с использованием средств индивидуальной защиты спасены 18 человек, в том числе 5 детей. Эвакуировано 30 человек, из них 6 – дети. Два человека пострадали: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения", – рассказали в главке. По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Самаровская поступило в ведомство 1.15 мск в воскресенье. На данный момент возгорание ликвидировано на 30 "квадратах", а его причины устанавливают дознаватели. "Самостоятельную эвакуацию начали жильцы подъезда, в том числе сотрудник МЧС России, находящийся в отпуске – он первым начал помогать людям покинуть здание", – отметили также в пресс-службе. По факту пожара прокуратура региона начала проверку.
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ханты-мансийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ханты-Мансийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке
МЧС: в Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке, 18 человек спасли