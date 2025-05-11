Рейтинг@Mail.ru
В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 11.05.2025 (обновлено: 14:49 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pozhar-2016309031.html
В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке
В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке - РИА Новости, 11.05.2025
В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке
Пожар произошел в многоэтажке в Ханты-Мансийске, 18 человек были спасены, в том числе пятеро детей, пострадали два человека, сообщила пресс-служба окружного... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:06:00+03:00
2025-05-11T14:49:00+03:00
ханты-мансийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016345894_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_207704b445035115bf8a45d70227f718.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажке в Ханты-Мансийске, 18 человек были спасены, в том числе пятеро детей, пострадали два человека, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС. "Огнеборцами с использованием средств индивидуальной защиты спасены 18 человек, в том числе 5 детей. Эвакуировано 30 человек, из них 6 – дети. Два человека пострадали: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения", – рассказали в главке. По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Самаровская поступило в ведомство 1.15 мск в воскресенье. На данный момент возгорание ликвидировано на 30 "квадратах", а его причины устанавливают дознаватели. "Самостоятельную эвакуацию начали жильцы подъезда, в том числе сотрудник МЧС России, находящийся в отпуске – он первым начал помогать людям покинуть здание", – отметили также в пресс-службе. По факту пожара прокуратура региона начала проверку.
https://ria.ru/20250507/ufa-2015538112.html
https://ria.ru/20250506/zhiltsy-2015219175.html
ханты-мансийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016345894_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_80c4d11c269e7fcc4fac75c99b15b79f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ханты-Мансийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке

МЧС: в Ханты-Мансийске вспыхнул пожар в многоэтажке, 18 человек спасли

© Фото : МЧС ХМАО-Югры/TelegramПожар в многоэтажном доме в Ханты-Мансийске. 11 мая 2025
Пожар в многоэтажном доме в Ханты-Мансийске. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : МЧС ХМАО-Югры/Telegram
Пожар в многоэтажном доме в Ханты-Мансийске. 11 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Пожар произошел в многоэтажке в Ханты-Мансийске, 18 человек были спасены, в том числе пятеро детей, пострадали два человека, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС.
"Огнеборцами с использованием средств индивидуальной защиты спасены 18 человек, в том числе 5 детей. Эвакуировано 30 человек, из них 6 – дети. Два человека пострадали: женщина и ребенок получили легкое отравление продуктами горения", – рассказали в главке.
Пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания
7 мая, 14:12
По данным ведомства, сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Самаровская поступило в ведомство 1.15 мск в воскресенье. На данный момент возгорание ликвидировано на 30 "квадратах", а его причины устанавливают дознаватели.
"Самостоятельную эвакуацию начали жильцы подъезда, в том числе сотрудник МЧС России, находящийся в отпуске – он первым начал помогать людям покинуть здание", – отметили также в пресс-службе.
По факту пожара прокуратура региона начала проверку.
Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Большинство жильцов дома в Москве вернулись в квартиры после пожара
6 мая, 10:36
 
Ханты-МансийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала