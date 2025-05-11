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При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина

При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 11.05.2025

При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина

Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:44:00+03:00

2025-05-11T10:44:00+03:00

2025-05-11T10:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия