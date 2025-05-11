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При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/postradavshiy-2016314334.html
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 11.05.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина
Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:44:00+03:00
2025-05-11T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.
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белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина

При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадал водитель авто

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramДрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа
Дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа
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БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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