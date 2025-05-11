https://ria.ru/20250511/postradavshiy-2016314334.html
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 11.05.2025
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина
Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:44:00+03:00
2025-05-11T10:44:00+03:00
2025-05-11T10:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016313996_0:244:692:633_1920x0_80_0_0_68c41ff9f09c6ce62f20595a5dab46f3.jpg
БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Валуйского округа, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Двулучное Валуйского округа дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица и правой руки бойцы самообороны вывезли и передали бригаде скорой помощи. В настоящее время его доставляют в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что транспортное средство уничтожено огнём.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016313996_0:221:692:740_1920x0_80_0_0_9a0b9074b9bfabcef14c165f133236da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина
При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадал водитель авто