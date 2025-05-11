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Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам - РИА Новости, 11.05.2025
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22:06 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/poshliny-2016391309.html
Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам
Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам - РИА Новости, 11.05.2025
Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам
В переговорах по пошлинам между США и Китаем в Женеве достигнут значительный прогресс, диалог продолжится, заявил на пресс-конференции в Женеве вице-премьер... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T22:06:00+03:00
2025-05-11T22:06:00+03:00
китай
сша
женева (город)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. В переговорах по пошлинам между США и Китаем в Женеве достигнут значительный прогресс, диалог продолжится, заявил на пресс-конференции в Женеве вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. "В ходе этих переговоров был достигнут значительный прогресс", - сказал он. Лиф добавил, что диалог продолжится. Совместное заявление будет опубликовано 12 мая. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html
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китай, сша, женева (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Женева (город), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам

Госсовет КНР: в переговорах с США по пошлинам достигнут значительный прогресс

© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. В переговорах по пошлинам между США и Китаем в Женеве достигнут значительный прогресс, диалог продолжится, заявил на пресс-конференции в Женеве вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф.
Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве.
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"В ходе этих переговоров был достигнут значительный прогресс", - сказал он.
Лиф добавил, что диалог продолжится. Совместное заявление будет опубликовано 12 мая.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
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КитайСШАЖенева (город)Дональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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