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Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам

Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам - РИА Новости, 11.05.2025

Китай заявил о прогрессе в переговорах с США по пошлинам

В переговорах по пошлинам между США и Китаем в Женеве достигнут значительный прогресс, диалог продолжится, заявил на пресс-конференции в Женеве вице-премьер... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T22:06:00+03:00

2025-05-11T22:06:00+03:00

2025-05-11T22:06:00+03:00

китай

сша

женева (город)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. В переговорах по пошлинам между США и Китаем в Женеве достигнут значительный прогресс, диалог продолжится, заявил на пресс-конференции в Женеве вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. "В ходе этих переговоров был достигнут значительный прогресс", - сказал он. Лиф добавил, что диалог продолжится. Совместное заявление будет опубликовано 12 мая. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html

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китай

сша

женева (город)

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китай, сша, женева (город), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире