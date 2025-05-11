https://ria.ru/20250511/peskov-2016329168.html
Песков рассказал о работе ПВО в дни Победы
Песков рассказал о работе ПВО в дни Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Песков рассказал о работе ПВО в дни Победы
Противовоздушная оборона России в дни празднования 80-летнего юбилея Победы работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:39:00+03:00
2025-05-11T12:39:00+03:00
2025-05-11T12:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
владимир зеленский
павел зарубин
киев
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Противовоздушная оборона России в дни празднования 80-летнего юбилея Победы работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что заявления Владимира Зеленского накануне Дня Победы о гарантиях безопасности для зарубежных гостей были на грани безумия. "Подкрепили (в Киеве - ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, киев, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Киев, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков рассказал о работе ПВО в дни Победы
Песков: противовоздушная оборона РФ в дни Победы работала эффективно