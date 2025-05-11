https://ria.ru/20250511/peskov-2016329168.html

Песков рассказал о работе ПВО в дни Победы

Песков рассказал о работе ПВО в дни Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Песков рассказал о работе ПВО в дни Победы

Противовоздушная оборона России в дни празднования 80-летнего юбилея Победы работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:39:00+03:00

2025-05-11T12:39:00+03:00

2025-05-11T12:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

владимир зеленский

павел зарубин

киев

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Противовоздушная оборона России в дни празднования 80-летнего юбилея Победы работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что заявления Владимира Зеленского накануне Дня Победы о гарантиях безопасности для зарубежных гостей были на грани безумия. "Подкрепили (в Киеве - ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава Богу, наши пвошники наладили работу и работают очень эффективно", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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дмитрий песков, владимир зеленский, павел зарубин, киев, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне