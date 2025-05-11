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ВСУ за время перемирия более четырех тысяч раз обстреляли позиции ВС России

ВСУ за время перемирия более четырех тысяч раз обстреляли позиции ВС России - РИА Новости, 11.05.2025

ВСУ за время перемирия более четырех тысяч раз обстреляли позиции ВС России

ВСУ во время перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 4 тысяч раз обстреляли позиции российских войск из ствольной... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:26:00+03:00

2025-05-11T12:26:00+03:00

2025-05-11T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ во время перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 4 тысяч раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, сообщило в воскресенье Минобороны России. РФ по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9 918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф