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ВСУ за время перемирия более четырех тысяч раз обстреляли позиции ВС России - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/peremirie-2016327257.html
ВСУ за время перемирия более четырех тысяч раз обстреляли позиции ВС России
ВСУ за время перемирия более четырех тысяч раз обстреляли позиции ВС России - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ за время перемирия более четырех тысяч раз обстреляли позиции ВС России
ВСУ во время перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 4 тысяч раз обстреляли позиции российских войск из ствольной... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:26:00+03:00
2025-05-11T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ во время перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 4 тысяч раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, сообщило в воскресенье Минобороны России. РФ по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9 918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке МО РФ.
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россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ за время перемирия более четырех тысяч раз обстреляли позиции ВС России

МО РФ: ВСУ за время перемирия 4011 раз обстреляли позиции российских войск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. ВСУ во время перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 4 тысяч раз обстреляли позиции российских войск из ствольной артиллерии, танков и минометов, сообщило в воскресенье Минобороны России.
РФ по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Владимир Зеленский в ответ заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.
"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, противник осуществил 9 918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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