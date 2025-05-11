https://ria.ru/20250511/peregovory-2016348873.html

В столице Омана проходит четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США

В столице Омана проходит четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США - РИА Новости, 11.05.2025

В столице Омана проходит четвертый раунд непрямых переговоров Ирана и США

Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе и снятию с с Тегерана экономических санкций начался в Маскате при... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:30:00+03:00

2025-05-11T13:30:00+03:00

2025-05-11T15:17:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе и снятию с с Тегерана экономических санкций начался в Маскате при посредничестве оманской стороны, передает иранское госагентство ISNA. "Несколько минут назад в Маскате при посредничестве Омана начался четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США", - говорится в сообщении. Четвертый раунд отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана