https://ria.ru/20250511/nakhodka-2015577184.html

"Такое страшно представить". Находка из индейского города потрясла ученых

"Такое страшно представить". Находка из индейского города потрясла ученых - РИА Новости, 11.05.2025

"Такое страшно представить". Находка из индейского города потрясла ученых

Исследователи разгадали секрет успеха одной из могущественных доколумбовых цивилизаций. Оказалось, все дело в особом зелье. Им буквально зомбировали каждого... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:00:00+03:00

2025-05-11T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Исследователи разгадали секрет успеха одной из могущественных доколумбовых цивилизаций. Оказалось, все дело в особом зелье. Им буквально зомбировали каждого. Как древние правители дурманили подданных — в материале РИА Новости."Весьма действенный способ"За две тысячи лет до инков высокогорные Анды населял таинственный народ чавин. В жесточайших условиях, на высоте более трех тысяч метров ему удалось создать мощную цивилизацию с жесткой иерархией и прочным социально-экономическим порядком.И как выяснилось, технологические прорывы или политический гений правителей тут ни при чем. Секрет успеха — в изменении сознания.В ходе раскопок в поселении Чавин-де-Уантар к северу от Лимы группа археологов из университетов США и Южной Америки обнаружила любопытные артефакты. Нечто вроде курительных трубок, вырезанных из костей животных.Химический анализ показал: внутри есть следы никотина от табака дикого вида и остатки бобов вилка — мощного галлюциногена. Но самое интересное — где находились эти предметы.Большинство — в небольших постройках посреди Чавин-де-Уантара. Там помещалось от силы человек пять-семь. Это натолкнуло исследователей на неожиданную мысль."Вероятно, психоактивные вещества принимали не только с целью узреть красочные видения. Это было частью жестокого ритуала, направленного на укрепление социальной иерархии", — говорит один из участников раскопок антрополог Даниэль Контрерас.Психоделические переживания, продолжает он, могли быть пугающими. И для вдыхающих дурман казались некой силой, выходящей за рамки привычной реальности. В этом и был смысл.Правители Чавина взяли эти вещества под свой контроль, установив тем самым крепкую ассоциативную связь. Отныне их лидерство намертво спаялось в сознании горожан с "загадочными иллюзиями" и "видениями могущественных обитателей потустороннего мира".По мнению Контрераса и его команды, такой подход был более чем новаторским и сыграл ключевую роль в становлении раннеклассовой структуры."Одним из способов, с помощью которого натурализовали социальное неравенство, стала идеология: создание завораживающих церемониальных переживаний, заставивших людей поверить в то, что весь этот проект — их цивилизация — неплохая идея", — пояснил антрополог.Иными словами, чавинцы, в отличие от членов обществ принудительного труда, все делали добровольно. А их покорность поддерживали регулярные галлюциногенные ритуалы."Выбирали лучших"Вообще, древние обитатели Нового Света были прекрасно осведомлены о свойствах наркотических веществ. В 1999-м совместная экспедиция американских и польских археологов обследовала инкский храм высоко в горах на границе Чили и Аргентины. Под руинами святилища покоились три детские мумии.Предположили, что это жертвы обряда капакоча, очень распространенного у инков. Проводился в канун праздников или в честь победы в войне."Из испанских хроник мы знаем, что выбирали одаренных детей, привлекательных женщин или девушек. Специальный жрец занимался их поиском, а потом уводил из семьи", — сказала журналистам одна из участниц экспедиции профессор Брэдфордского университета Эмма Браун.Жертв поили крепким алкоголем, затем давали пожевать листья коки. Кроме того, в останках присутствовали следы аяуаски — настоя из южноамериканского винограда яге. Напиток вызывал сильнейшие зрительные и слуховые галлюцинации."Страшно представить: дети осознавали, что с ними произойдет, задолго до совершения церемонии. Без психотропных препаратов они, скорее всего, не пошли бы на это добровольно", — добавила Эмма Браун.Что характерно, на телах — ни одного признака насилия. "Из этого мы сделали вывод, — заключила профессор, — что их подняли на вершину и оставили погибать. На такой высоте они попросту замерзли".Последний путьШироко применяли психоделики соседи инков — ацтеки. Те свято верили, что их благополучие целиком и полностью зависит от воли богов. А за расположение небес нужно дорого платить."Несчастным индейцам рассекали ножами грудь, вырывали сердце и преподносили его идолам. Тела сбрасывали с пирамиды. После отрезали ноги, руки, голову и съедали на пиршествах", — говорится в записках конкистадора Берналя Диаса.Обычно жертв одурманивали дымом костра, в который подбрасывали коноплю. Порой поили пульке — настойкой из сока агавы. Одно из красочных описаний церемонии оставил испанский миссионер Бернардино де Саагун."В праздничный день в жертву приносили самого прекрасного из юношей, — повествует он. — Его наряжали в золото с ног до головы и сажали на царский трон. В последний день жизни несчастного отвозили на отдаленный остров, где жрецы поили его дурманящим снадобьем. А затем рассекали ему грудь и доставали сердце".На закате истории ацтеков психоделические вещества могли использовать лишь жрецы. Таким образом они заглядывали в будущее. Особенно любил это развлечение последний правитель Монтесума II. Жаль только, никто не открыл ему горькой правды: что до падения его царства остались считаные годы.Секретный ингредиентНе только индейцам были доступны секреты изменения сознания. "Чудодейственные" снадобья умели готовить и в других регионах. Так, в индуистском священном тексте "Ригведы" воспевается сома — напиток, "дарующий жизненную силу" и позволяющий общаться с богами.У зороастрийцев, населявших в древности территорию современного Ирана, была хаома. Ее буквально обожествляли. Но вот из чего готовили, достоверно не известно. Судя по ряду источников, выжимали сок из каких-то растений.В середине XX века советская экспедиция в Туркменистан обнаружила индоиранское святилище Тоголок. Там имелась особая комната — для приготовления хаомы. Стенки черепков сосудов, лежавших на полу, были пропитаны эфедрой и гармалой, обладающими сильным галлюциногенным эффектом.А в 2009-м российские археологи при раскопках могильника в монгольском Ноин-Уле (Монголия) нашли гобелен с интересным изображением: цари сидят вокруг сосуда с редким напитком. Один из присутствующих держит в руке гриб. Какой именно, понять так и не смогли.Под страхом смертиНо настоящей сенсацией стало открытие в израильском городе Йехуд. В 2022-м международная группа археологов извлекла из здешних погребальных пещер несколько сосудов возрастом 3,5 тысячи лет.По форме они напоминали цветки мака. А на их стенках, как показал микроскопический анализ, были следы опиума. Тем самым удалось подтвердить, что древние израильтяне применяли наркотик в своих религиозных практиках."Вероятно, такие сосуды предназначались для церемониальной трапезы и обрядов, совершаемых живыми для умерших членов семьи", — объяснил журналистам руководитель экспедиции археолог из Управления древностей Израиля Рон Беэри.Скорее всего, рассуждает он, таким образом древние общались с духами предков. Что было весьма опасным предприятием. Ведь, напомнил ученый, Бог Ветхого Завета мог жестоко покарать всякого любителя некромантии. Видимо, любопытство все же пересиливало.

https://ria.ru/20250331/mumiya-2007960480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сша, лима (город), южная америка, аналитика - религия и мировоззрение