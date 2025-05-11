https://ria.ru/20250511/liksutov-2015660245.html

Ликсутов: новый корпус делового центра в "Печатниках" почти готов

Ликсутов: новый корпус делового центра в "Печатниках" почти готов - РИА Новости, 11.05.2025

Ликсутов: новый корпус делового центра в "Печатниках" почти готов

Первый корпус административно-лабораторного центра на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" планируют ввести в эксплуатацию в РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:00:00+03:00

2025-05-11T14:00:00+03:00

2025-05-11T14:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Первый корпус административно-лабораторного центра на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Деловой комплекс будет находиться на улице Коломникова. Он станет частью проекта "Южный порт", его реализация идет по инициативе столичного правительства."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжается застройка улицы Коломникова в ЮВАО. На территории особой экономической зоны “Технополис Москва” строится деловой комплекс из пяти зданий, объединенных пешеходно-выставочной галереей с панорамными окнами. В первом корпусе разместятся штаб-квартира “Трансмашхолдинга” и московский центр кадровых инноваций – новое пространство для развития человеческого капитала. Столичные компании смогут начать здесь работу уже в 2025 году", – приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Благодаря современным волнообразным фасадам архитектура комплекса органично сочетается с городской средой, а облик зданий становится более динамичным. Общественные пространства будут доступны не только для представителей предприятий площадки "Печатники", но и для местных жителей."Общая площадь первого корпуса составляет 54,7 тысячи квадратных метров. Это здание переменной этажности – от 16 до 23 этажей. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 85%: полностью завершено возведение монолитных конструкций, почти завершены фасадные и инженерные работы. На площадке задействовано более одной 1,2 тысячи специалистов и 14 единиц техники. Развитие инфраструктуры на “Печатниках” – это важный шаг в формировании новых точек роста для промышленности, науки и бизнеса в городе", – подчеркнул министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Площадка "Печатники" находится недалеко от Волгоградского проспекта на юго-востоке Москвы. До нее можно добраться как на машине (по Третьему транспортному кольцу), так и на общественном транспорте (станции общественного транспорта "Текстильщики"). В территорию входят административные, производственные, логистические и выставочные объекты, в том числе помещения с чистыми комнатами, таможенный пост и склад временного хранения."Сегодня “Печатники” — это более 37 гектаров территории и почти 550 тысяч квадратных метров площадей. Здесь работают свыше 130 компаний, которые выпускают продукцию для здравоохранения, микроэлектронику, электромобили и комплектующие к “зеленому” транспорту. С момента присвоения статуса инвестиционно-приоритетного проекта резиденты вложили в развитие площадки свыше 60 миллиардов рублей и открыли более 7,8 тысячи рабочих мест. Новый офисно-деловой центр значительно усилит инвестиционный и кадровый потенциал этого технологического хаба", – отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

https://ria.ru/20250503/proizvodstvo-2014431467.html

https://ria.ru/20250430/liksutov-2014181337.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин