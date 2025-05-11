Эксперт оценил инициативу Путина о переговорах с Украиной
Ливанский политолог Джабер: инициатива РФ может стать началом мирного процесса
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российская инициатива по возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле без предварительных условий может стать реальной отправной точкой для запуска нового мирного процесса, заявил РИА Новости ливанский эксперт в области российской внешней политики Раид Джабер.
"Это заявление важно, поскольку оно позволяет вернуть переговорный процесс в нормальное русло — на основе всеобъемлющего политического диалога, прямого общения и устранения юридических препятствий без навязывания каких-либо условий. Политическая сцена переживает изменения под руководством Кремля, который отвергает любые попытки давления или провокаций в адрес России. Украинская сторона должна предпринять чёткие юридические шаги", - сказал Джабер.
Комментируя активность Москвы на внешнеполитическом направлении, Джабер обратил внимание на встречи президента Владимира Путина с лидерами ряда стран в Москве накануне Дня Победы. По его словам, это возвращает инициативу на европейскую арену и "ставит западные страны в неловкое положение".
Ливанский эксперт отметил отказ Москвы от посреднической концепции и политику противодействия сдерживанию. "Важно, что Россия делает ставку на стратегический союз с Китаем — это изменяет баланс", — полагает он.
Джабер подчеркнул, что "любые переговоры под давлением могут дать только ограниченный результат", однако выразил уверенность, что новый процесс способен привести к "снижению напряжённости" и созданию условий для долгосрочного перемирия.
По мнению эксперта, инициатива Москвы — шанс, к которому украинская сторона должна отнестись серьёзно. "Это может стать началом новой фазы, учитывающей интересы всех участников конфликта", — считает Джабер.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.