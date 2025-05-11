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В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины - РИА Новости, 11.05.2025
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В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины
В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины - РИА Новости, 11.05.2025
В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства похищения местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, сообщило следственное управление СК РФ... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:03:00+03:00
2025-05-11T01:03:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства похищения местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, сообщило следственное управление СК РФ по региону. "По версии следствия, 10 мая группа неустановленных лиц в количестве не менее шести человек, находясь около продуктового магазина по улице Орджоникидзе селения Яндаре Назрановского района, с применением оружия совершила похищение 28-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после совершения преступления подозреваемые скрылись с места происшествия "на автомобилях отечественного производства". На месте изъяты гильзы калибра 5,45 миллиметра и травматический пистолет. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что потерпевший не пострадал. "Он находится дома, никто не пострадал", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250429/muzhchina-2013973187.html
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республика ингушетия
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происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины

В Ингушетии ищут похитивших местного жителя в Назрановском районе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства похищения местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, 10 мая группа неустановленных лиц в количестве не менее шести человек, находясь около продуктового магазина по улице Орджоникидзе селения Яндаре Назрановского района, с применением оружия совершила похищение 28-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, после совершения преступления подозреваемые скрылись с места происшествия "на автомобилях отечественного производства". На месте изъяты гильзы калибра 5,45 миллиметра и травматический пистолет.
Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что потерпевший не пострадал.
"Он находится дома, никто не пострадал", - отметил собеседник агентства.
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