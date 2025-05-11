https://ria.ru/20250511/ingushetija-2016273807.html

В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины

В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины - РИА Новости, 11.05.2025

В Ингушетии выяснят обстоятельства похищения мужчины

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства похищения местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, сообщило следственное управление СК РФ... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:03:00+03:00

2025-05-11T01:03:00+03:00

2025-05-11T01:03:00+03:00

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства похищения местного жителя в Назрановском районе Ингушетии, сообщило следственное управление СК РФ по региону. "По версии следствия, 10 мая группа неустановленных лиц в количестве не менее шести человек, находясь около продуктового магазина по улице Орджоникидзе селения Яндаре Назрановского района, с применением оружия совершила похищение 28-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после совершения преступления подозреваемые скрылись с места происшествия "на автомобилях отечественного производства". На месте изъяты гильзы калибра 5,45 миллиметра и травматический пистолет. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что потерпевший не пострадал. "Он находится дома, никто не пострадал", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250429/muzhchina-2013973187.html

https://ria.ru/20250319/pokhischenie-2005874696.html

республика ингушетия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика ингушетия