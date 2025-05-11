https://ria.ru/20250511/frantsiya-2016299298.html

Французы любят Россию, заявил внук де Голля

Французы любят Россию, заявил внук де Голля - РИА Новости, 11.05.2025

Французы любят Россию, заявил внук де Голля

Жители Франции в целом любят Россию и российскую культуру, а также осознают, какой вклад страна внесла в разгром нацизма в годы Второй мировой войны, заявил в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T07:52:00+03:00

2025-05-11T07:52:00+03:00

2025-05-11T07:52:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Жители Франции в целом любят Россию и российскую культуру, а также осознают, какой вклад страна внесла в разгром нацизма в годы Второй мировой войны, заявил в разговоре с РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля, заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль. "Могу сказать, что французы в целом любят Россию, любят вашу культуру, знают, какую жертву вы принесли (в годы Второй мировой - ред.), даже если есть дезинформация об этом. Они знают, что вы - народ, заплативший самую высокую цену за освобождение Европы, а также и Франции, где сражались тысячи россиян в рядах сопротивления", - сказал де Голль, находящийся в России с супругой и детьми. Он добавил, что сам с женой трижды посещал Волгоград, в том числе для участия в форуме "Великое наследие - общее будущее", чтобы отпраздновать победу над нацизмом, а также выступить за мир и построение многополярного миропорядка. "Французы знают, что нужно быть бдительными, защищать историю, помнить о жертвах наших предков и об уроках прошлого, чтобы не позволить фашизму возродиться", - отметил де Голль.

https://ria.ru/20250506/litva-2015387020.html

https://ria.ru/20250504/frantsuzy-2014855762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, россия, европа, шарль де голль, в мире