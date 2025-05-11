Французы любят Россию, заявил внук де Голля
Пьер де Голль: французы любят Россию и ее культуру и осознает вклад в Победу
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Жители Франции в целом любят Россию и российскую культуру, а также осознают, какой вклад страна внесла в разгром нацизма в годы Второй мировой войны, заявил в разговоре с РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля, заместитель председателя жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль.
"Могу сказать, что французы в целом любят Россию, любят вашу культуру, знают, какую жертву вы принесли (в годы Второй мировой - ред.), даже если есть дезинформация об этом. Они знают, что вы - народ, заплативший самую высокую цену за освобождение Европы, а также и Франции, где сражались тысячи россиян в рядах сопротивления", - сказал де Голль, находящийся в России с супругой и детьми.
Он добавил, что сам с женой трижды посещал Волгоград, в том числе для участия в форуме "Великое наследие - общее будущее", чтобы отпраздновать победу над нацизмом, а также выступить за мир и построение многополярного миропорядка.
"Французы знают, что нужно быть бдительными, защищать историю, помнить о жертвах наших предков и об уроках прошлого, чтобы не позволить фашизму возродиться", - отметил де Голль.