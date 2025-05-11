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Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия - РИА Новости, 11.05.2025
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10:55 11.05.2025 (обновлено: 13:33 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/chernyshenko-2016316244.html
Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия
Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия - РИА Новости, 11.05.2025
Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия
Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.05.2025
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вьетнам
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Уже заложен огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях, от инновационных и цифровых технологий до кооперации в сфере промышленности, энергетики и сельского хозяйства", - сказал зампред правительства в ходе российско-вьетнамского бизнес-форума. Чернышенко добавил, что страны уделяют особое внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества и увеличению взаимного товарооборота. "Ключевые задачи нашего двустороннего сотрудничества - это взаимные инвестиции и реализация конкретных проектов. Нам необходимо создать максимально благоприятный климат для плодотворной работы российских и вьетнамских компаний на рынках обеих стран", - заключил вице-премьер.
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россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия

Чернышенко: РФ и Вьетнам заложили потенциал для кооперации в разных сферах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Российско-вьетнамском бизнес-форуме. 11 мая 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Российско-вьетнамском бизнес-форуме. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Российско-вьетнамском бизнес-форуме. 11 мая 2025
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Уже заложен огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях, от инновационных и цифровых технологий до кооперации в сфере промышленности, энергетики и сельского хозяйства", - сказал зампред правительства в ходе российско-вьетнамского бизнес-форума.
Чернышенко добавил, что страны уделяют особое внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества и увеличению взаимного товарооборота.
"Ключевые задачи нашего двустороннего сотрудничества - это взаимные инвестиции и реализация конкретных проектов. Нам необходимо создать максимально благоприятный климат для плодотворной работы российских и вьетнамских компаний на рынках обеих стран", - заключил вице-премьер.
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