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Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия
Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия - РИА Новости, 11.05.2025
Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия
Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:55:00+03:00
2025-05-11T10:55:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Уже заложен огромный потенциал для взаимодействия в самых разных областях, от инновационных и цифровых технологий до кооперации в сфере промышленности, энергетики и сельского хозяйства", - сказал зампред правительства в ходе российско-вьетнамского бизнес-форума. Чернышенко добавил, что страны уделяют особое внимание наращиванию торгово-экономического сотрудничества и увеличению взаимного товарооборота. "Ключевые задачи нашего двустороннего сотрудничества - это взаимные инвестиции и реализация конкретных проектов. Нам необходимо создать максимально благоприятный климат для плодотворной работы российских и вьетнамских компаний на рынках обеих стран", - заключил вице-премьер.
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россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, в мире
Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко: Россия и Вьетнам заложили огромный потенциал для взаимодействия
Чернышенко: РФ и Вьетнам заложили потенциал для кооперации в разных сферах