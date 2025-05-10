Рейтинг@Mail.ru
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:32 10.05.2025 (обновлено: 12:45 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/zelenskiy-2016192996.html
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита руководителей четырех европейских стран в Киев напомнил в своем Telegram-канале Владимиру... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:32:00+03:00
2025-05-10T12:45:00+03:00
в мире
европа
киев
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016181671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_513829e548f9a5bfafca6df6f7878dab.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита руководителей четырех европейских стран в Киев напомнил в своем Telegram-канале Владимиру Зеленскому о его угрозах в связи с парадом Победы в Москве.Медведев задался вопросом, что будет делать Зеленский, если получит сообщение о том, что Россия "не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев"."Ладно, не дёргайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве", - написал Медведев.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.
https://ria.ru/20250505/gosduma-2014997689.html
европа
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016181671_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80355b61650de699ebf692816dacd022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, киев, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий медведев
В мире, Европа, Киев, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве

Медведев после визита европейских лидеров в Киев напомнил об угрозах Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве, Украина
Премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита руководителей четырех европейских стран в Киев напомнил в своем Telegram-канале Владимиру Зеленскому о его угрозах в связи с парадом Победы в Москве.
Медведев задался вопросом, что будет делать Зеленский, если получит сообщение о том, что Россия "не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев".
«
"Ладно, не дёргайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве", - написал Медведев.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.
Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым
5 мая, 11:15
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЕвропаКиевМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала