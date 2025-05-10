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Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита руководителей четырех европейских стран в Киев напомнил в своем Telegram-канале Владимиру... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:32:00+03:00
2025-05-10T12:32:00+03:00
2025-05-10T12:45:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий медведев
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита руководителей четырех европейских стран в Киев напомнил в своем Telegram-канале Владимиру Зеленскому о его угрозах в связи с парадом Победы в Москве.Медведев задался вопросом, что будет делать Зеленский, если получит сообщение о том, что Россия "не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев"."Ладно, не дёргайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве", - написал Медведев.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.
https://ria.ru/20250505/gosduma-2014997689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, киев, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий медведев
В мире, Европа, Киев, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Медведев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве
Медведев после визита европейских лидеров в Киев напомнил об угрозах Зеленского