https://ria.ru/20250510/zelenskiy-2016192996.html

Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве

Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025

Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита руководителей четырех европейских стран в Киев напомнил в своем Telegram-канале Владимиру... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:32:00+03:00

2025-05-10T12:32:00+03:00

2025-05-10T12:45:00+03:00

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80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий медведев

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне визита руководителей четырех европейских стран в Киев напомнил в своем Telegram-канале Владимиру Зеленскому о его угрозах в связи с парадом Победы в Москве.Медведев задался вопросом, что будет делать Зеленский, если получит сообщение о том, что Россия "не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев"."Ладно, не дёргайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом. Просто вспомни сегодня, урод, что нёс про парад Победы в Москве", - написал Медведев.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, киев, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий медведев