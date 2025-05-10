https://ria.ru/20250510/vsu-2016200940.html

ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 10.05.2025

ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в результате ответных действий сил российской группировки войск "Север", нанесших поражение скоплениям живой силы и техники РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:24:00+03:00

2025-05-10T13:24:00+03:00

2025-05-10T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в результате ответных действий сил российской группировки войск "Север", нанесших поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавшим режим перемирия, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, в районах населенных пунктов Бессаловка и Павловка Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин