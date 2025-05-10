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ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в результате ответных действий сил российской группировки войск "Север", нанесших поражение скоплениям живой силы и техники РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:24:00+03:00
2025-05-10T13:24:00+03:00
2025-05-10T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в результате ответных действий сил российской группировки войск "Север", нанесших поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавшим режим перемирия, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, в районах населенных пунктов Бессаловка и Павловка Сумской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 220 военных в зоне действий "Севера" за сутки