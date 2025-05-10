https://ria.ru/20250510/vifleem-2016175539.html

В Вифлееме в "Бессмертном полку" приняли участие более 800 человек

В Вифлееме в "Бессмертном полку" приняли участие более 800 человек - РИА Новости, 10.05.2025

В Вифлееме в "Бессмертном полку" приняли участие более 800 человек

Более 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в палестинском городе Вифлеем, организованном в рамках мероприятий по случаю празднования 80-й... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:25:00+03:00

2025-05-10T10:25:00+03:00

2025-05-10T11:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

вифлеем

россия

палестина

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в палестинском городе Вифлеем, организованном в рамках мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Великой Победы, сообщила пресс-служба представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА). "Девятого мая 2025 года в Вифлееме прошел уже традиционный "Бессмертный полк". По главной улице города с флагами и портретами героев Великой Отечественной войны прошли более 800 соотечественников и членов их семей из самых разных городов Палестины: Дженина, Иерихона, Наблуса, Рамаллы, Тулькарма и Хеврона", - говорится в сообщении дипломатической миссии в Telegram-канале. В рамках празднования в Русском доме в Вифлееме прошла акция "Георгиевская ленточка". Организаторы подготовили для гостей ежегодные экспозиции "Стена памяти" и выставки "Курская дуга", "Уголь Донбаса" и "Преступления Киевского режима в Курской области". В праздничных мероприятиях приняли участие соотечественники, проживающие в разных городах Палестинской автономии, сотрудники Представительства Российской Федерации при ПНА, представители Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, выпускники советских и российских вузов. Гостям был продемонстрирован музыкально-театральный спектакль "Дети войны", а по завершении программы все желающие смогли угоститься армейскими "деликатесами" военно-полевой кухни - гречкой с мясом и черным хлебом, сообщила пресс-служба Русского дома в Вифлееме.

https://ria.ru/20250509/vena-2016141583.html

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Акция "Бессмертный полк" в Вифлееме Более 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в палестинском городе Вифлеем, организованной по случаю празднования 80-й годовщины Победы, сообщили в представительстве России при Палестинской национальной администрации. В Русском доме в Вифлееме также прошла акция "Георгиевская ленточка". Организаторы подготовили для гостей ежегодные экспозиции "Стена памяти" и выставки "Курская дуга", "Уголь Донбаса" и "Преступления Киевского режима в Курской области". 2025-05-10T10:25 true PT0M11S

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вифлеем, россия, палестина, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне