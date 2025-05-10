Рейтинг@Mail.ru
В Вифлееме в "Бессмертном полку" приняли участие более 800 человек - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:25 10.05.2025 (обновлено: 11:23 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vifleem-2016175539.html
В Вифлееме в "Бессмертном полку" приняли участие более 800 человек
В Вифлееме в "Бессмертном полку" приняли участие более 800 человек - РИА Новости, 10.05.2025
В Вифлееме в "Бессмертном полку" приняли участие более 800 человек
Более 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в палестинском городе Вифлеем, организованном в рамках мероприятий по случаю празднования 80-й... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:25:00+03:00
2025-05-10T11:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
вифлеем
россия
палестина
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016183863_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89cf15f554f535db2246b82d302a1bf7.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в палестинском городе Вифлеем, организованном в рамках мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Великой Победы, сообщила пресс-служба представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА). "Девятого мая 2025 года в Вифлееме прошел уже традиционный "Бессмертный полк". По главной улице города с флагами и портретами героев Великой Отечественной войны прошли более 800 соотечественников и членов их семей из самых разных городов Палестины: Дженина, Иерихона, Наблуса, Рамаллы, Тулькарма и Хеврона", - говорится в сообщении дипломатической миссии в Telegram-канале. В рамках празднования в Русском доме в Вифлееме прошла акция "Георгиевская ленточка". Организаторы подготовили для гостей ежегодные экспозиции "Стена памяти" и выставки "Курская дуга", "Уголь Донбаса" и "Преступления Киевского режима в Курской области". В праздничных мероприятиях приняли участие соотечественники, проживающие в разных городах Палестинской автономии, сотрудники Представительства Российской Федерации при ПНА, представители Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, выпускники советских и российских вузов. Гостям был продемонстрирован музыкально-театральный спектакль "Дети войны", а по завершении программы все желающие смогли угоститься армейскими "деликатесами" военно-полевой кухни - гречкой с мясом и черным хлебом, сообщила пресс-служба Русского дома в Вифлееме.
https://ria.ru/20250509/vena-2016141583.html
вифлеем
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция "Бессмертный полк" в Вифлееме
Более 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в палестинском городе Вифлеем, организованной по случаю празднования 80-й годовщины Победы, сообщили в представительстве России при Палестинской национальной администрации. В Русском доме в Вифлееме также прошла акция "Георгиевская ленточка". Организаторы подготовили для гостей ежегодные экспозиции "Стена памяти" и выставки "Курская дуга", "Уголь Донбаса" и "Преступления Киевского режима в Курской области".
2025-05-10T10:25
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016183863_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_53de5d81138a32156b57f38e3841ef25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вифлеем, россия, палестина, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вифлеем, Россия, Палестина, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Вифлееме в "Бессмертном полку" приняли участие более 800 человек

Более 800 человек приняли участие в "Бессмертном полку" в палестинском Вифлееме

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 800 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в палестинском городе Вифлеем, организованном в рамках мероприятий по случаю празднования 80-й годовщины Великой Победы, сообщила пресс-служба представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА).
«
"Девятого мая 2025 года в Вифлееме прошел уже традиционный "Бессмертный полк". По главной улице города с флагами и портретами героев Великой Отечественной войны прошли более 800 соотечественников и членов их семей из самых разных городов Палестины: Дженина, Иерихона, Наблуса, Рамаллы, Тулькарма и Хеврона", - говорится в сообщении дипломатической миссии в Telegram-канале.
В рамках празднования в Русском доме в Вифлееме прошла акция "Георгиевская ленточка". Организаторы подготовили для гостей ежегодные экспозиции "Стена памяти" и выставки "Курская дуга", "Уголь Донбаса" и "Преступления Киевского режима в Курской области".
В праздничных мероприятиях приняли участие соотечественники, проживающие в разных городах Палестинской автономии, сотрудники Представительства Российской Федерации при ПНА, представители Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, выпускники советских и российских вузов.
Гостям был продемонстрирован музыкально-театральный спектакль "Дети войны", а по завершении программы все желающие смогли угоститься армейскими "деликатесами" военно-полевой кухни - гречкой с мясом и черным хлебом, сообщила пресс-служба Русского дома в Вифлееме.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Вене прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы
Вчера, 23:57
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВифлеемРоссияПалестинаВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала