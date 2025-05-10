https://ria.ru/20250510/vetnam-2016231100.html

Россия и Вьетнам договорились объявить Год сотрудничества в области науки

Россия и Вьетнам договорились объявить Год сотрудничества в области науки - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам договорились объявить Год сотрудничества в области науки

Россия и Вьетнам договорились объявить 2026 год Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования, говорится в совместной декларации об... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:32:00+03:00

2025-05-10T17:32:00+03:00

2025-05-10T17:55:00+03:00

наука

россия

вьетнам

наука

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились объявить 2026 год Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. "Стороны подтверждают взаимный интерес к укреплению сотрудничества в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, формирования квалифицированных трудовых ресурсов в различных сферах в целях обеспечения дальнейшего развития. Подчеркивают необходимость повышения эффективности действующих механизмов сотрудничества в сфере науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, выступают за продвижение программ и проектов исследований по приоритетным для обеих стран направлениям, а также договорились объявить 2026 год Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, наука, владимир путин, то лам