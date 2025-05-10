Россия и Вьетнам договорились объявить Год сотрудничества в области науки
Россия и Вьетнам объявят 2026 год Годом сотрудничества в науке и образовании
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились объявить 2026 год Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
"Стороны подтверждают взаимный интерес к укреплению сотрудничества в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, формирования квалифицированных трудовых ресурсов в различных сферах в целях обеспечения дальнейшего развития. Подчеркивают необходимость повышения эффективности действующих механизмов сотрудничества в сфере науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, выступают за продвижение программ и проектов исследований по приоритетным для обеих стран направлениям, а также договорились объявить 2026 год Годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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