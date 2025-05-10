Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016230505.html
"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности
"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности - РИА Новости, 10.05.2025
"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности
"Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту строительства АЭС большой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:31:00+03:00
2025-05-10T17:31:00+03:00
вьетнам
россия
турция
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту строительства АЭС большой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Как всегда, должны пройти переговоры по уточнению технического облика, по юридической обвязке данного проекта и, конечно же, по финансовому сопровождению. Сегодня эти переговоры стартовали", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, "Росатом" предлагает Вьетнаму проект АЭС большой мощности с реакторами ВВЭР-1200, которые Россия строит в Турции, Бангладеш и Египте.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
вьетнам
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, россия, турция, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Вьетнам, Россия, Турция, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности

Лихачев: "Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту АЭС большой мощности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту строительства АЭС большой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Как всегда, должны пройти переговоры по уточнению технического облика, по юридической обвязке данного проекта и, конечно же, по финансовому сопровождению. Сегодня эти переговоры стартовали", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "Росатом" предлагает Вьетнаму проект АЭС большой мощности с реакторами ВВЭР-1200, которые Россия строит в Турции, Бангладеш и Египте.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Вчера, 00:18
 
ВьетнамРоссияТурцияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала