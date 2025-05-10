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"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности

"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности - РИА Новости, 10.05.2025

"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности

"Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту строительства АЭС большой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:31:00+03:00

2025-05-10T17:31:00+03:00

2025-05-10T17:31:00+03:00

вьетнам

россия

турция

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту строительства АЭС большой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Как всегда, должны пройти переговоры по уточнению технического облика, по юридической обвязке данного проекта и, конечно же, по финансовому сопровождению. Сегодня эти переговоры стартовали", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, "Росатом" предлагает Вьетнаму проект АЭС большой мощности с реакторами ВВЭР-1200, которые Россия строит в Турции, Бангладеш и Египте.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

вьетнам

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, турция, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии