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"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности
"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности - РИА Новости, 10.05.2025
"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности
"Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту строительства АЭС большой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:31:00+03:00
2025-05-10T17:31:00+03:00
2025-05-10T17:31:00+03:00
вьетнам
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту строительства АЭС большой мощности, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Как всегда, должны пройти переговоры по уточнению технического облика, по юридической обвязке данного проекта и, конечно же, по финансовому сопровождению. Сегодня эти переговоры стартовали", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, "Росатом" предлагает Вьетнаму проект АЭС большой мощности с реакторами ВВЭР-1200, которые Россия строит в Турции, Бангладеш и Египте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, турция, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Вьетнам, Россия, Турция, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
"Росатом" начал переговоры с Вьетнамом по проекту АЭС большой мощности
Лихачев: "Росатом" начал с Вьетнамом переговоры по проекту АЭС большой мощности