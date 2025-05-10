https://ria.ru/20250510/vetnam-2016220370.html

Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей

Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей - РИА Новости, 10.05.2025

Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря Центральной коммунистической партии Вьетнама То Лама за личный вклад в развитие... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:24:00+03:00

2025-05-10T16:24:00+03:00

2025-05-10T16:24:00+03:00

вьетнам

россия

то лам

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016219136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_722e80509bc33e90d15abd7e1be0dd9b.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря Центральной коммунистической партии Вьетнама То Лама за личный вклад в развитие российско-вьетнамских связей. "Мы выражаем признательность товарищу То Ламу за его прямое личное участие в развитии российско-вьетнамских отношений", - сказал Путин во время заявления по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама. Он подчеркнул, что с момента, как То Лам стал генеральным секретарём, пошел серьезный импульс в развитии российско-вьетнамских связей и сотрудничества по многим направлениям.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров. 2025-05-10T16:24 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, то лам, владимир путин, в мире