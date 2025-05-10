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Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей - РИА Новости, 10.05.2025
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16:24 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016220370.html
Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей
Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей - РИА Новости, 10.05.2025
Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря Центральной коммунистической партии Вьетнама То Лама за личный вклад в развитие... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:24:00+03:00
2025-05-10T16:24:00+03:00
вьетнам
россия
то лам
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря Центральной коммунистической партии Вьетнама То Лама за личный вклад в развитие российско-вьетнамских связей. "Мы выражаем признательность товарищу То Ламу за его прямое личное участие в развитии российско-вьетнамских отношений", - сказал Путин во время заявления по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама. Он подчеркнул, что с момента, как То Лам стал генеральным секретарём, пошел серьезный импульс в развитии российско-вьетнамских связей и сотрудничества по многим направлениям.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
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Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров
Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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60
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вьетнам, россия, то лам, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, То Лам, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей

Путин поблагодарил генсека Компартии Вьетнама за вклад в развитие связей с РФ

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря Центральной коммунистической партии Вьетнама То Лама за личный вклад в развитие российско-вьетнамских связей.
"Мы выражаем признательность товарищу То Ламу за его прямое личное участие в развитии российско-вьетнамских отношений", - сказал Путин во время заявления по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама.
Он подчеркнул, что с момента, как То Лам стал генеральным секретарём, пошел серьезный импульс в развитии российско-вьетнамских связей и сотрудничества по многим направлениям.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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