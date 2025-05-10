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Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей
Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей - РИА Новости, 10.05.2025
Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря Центральной коммунистической партии Вьетнама То Лама за личный вклад в развитие... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:24:00+03:00
2025-05-10T16:24:00+03:00
2025-05-10T16:24:00+03:00
вьетнам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генерального секретаря Центральной коммунистической партии Вьетнама То Лама за личный вклад в развитие российско-вьетнамских связей. "Мы выражаем признательность товарищу То Ламу за его прямое личное участие в развитии российско-вьетнамских отношений", - сказал Путин во время заявления по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама. Он подчеркнул, что с момента, как То Лам стал генеральным секретарём, пошел серьезный импульс в развитии российско-вьетнамских связей и сотрудничества по многим направлениям.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров
Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров.
2025-05-10T16:24
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РИА Новости
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вьетнам, россия, то лам, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, То Лам, Владимир Путин, В мире
Путин поблагодарил То Лама за вклад в развитие российско-вьетнамских связей
Путин поблагодарил генсека Компартии Вьетнама за вклад в развитие связей с РФ