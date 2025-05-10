Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка
РФ и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка имени Пушкина
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина.
"Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Фук подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
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