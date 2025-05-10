https://ria.ru/20250510/vetnam-2016217696.html

Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка

Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка

Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:11:00+03:00

2025-05-10T16:11:00+03:00

2025-05-10T16:11:00+03:00

культура

россия

вьетнам

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валерий фальков

новости культуры

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина. "Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Фук подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.

https://ria.ru/20241024/vetnam-1979845919.html

россия

вьетнам

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, александр пушкин, валерий фальков, новости культуры