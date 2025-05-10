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Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка - РИА Новости, 10.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:11 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016217696.html
Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка
Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка
Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина. РИА Новости, 10.05.2025
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина. "Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Фук подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
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россия, вьетнам, александр пушкин, валерий фальков, новости культуры
Культура, Россия, Вьетнам, Александр Пушкин, Валерий Фальков, Новости культуры
Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка

РФ и Вьетнам подписали соглашение о создании Центра русского языка имени Пушкина

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина.
"Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и заместитель министра образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Фук подписали соглашение о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
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