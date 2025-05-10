Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин
Путин: отношения РФ и Вьетнама развиваются поступательно в интересах двух стран
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно в интересах двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешнем году исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами. За эти годы двусторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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