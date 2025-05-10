https://ria.ru/20250510/vetnam-2016215779.html

Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин

Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин

Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно в интересах двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:00:00+03:00

2025-05-10T16:00:00+03:00

2025-05-10T16:19:00+03:00

россия

вьетнам

владимир путин

то лам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016206458_0:138:3396:2048_1920x0_80_0_0_03b82bb44833726f9ff2736808470179.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно в интересах двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин."В нынешнем году исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами. За эти годы двусторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, владимир путин, то лам