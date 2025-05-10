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Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
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16:00 10.05.2025 (обновлено: 16:19 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016215779.html
Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин
Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин
Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно в интересах двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:00:00+03:00
2025-05-10T16:19:00+03:00
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно в интересах двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин."В нынешнем году исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами. За эти годы двусторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам
Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно, заявил Путин

Путин: отношения РФ и Вьетнама развиваются поступательно в интересах двух стран

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются поступательно в интересах двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешнем году исполнилось 75 лет установления дипломатических связей между нашими государствами. За эти годы двусторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнерства и продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Вчера, 00:18
 
РоссияВьетнамВладимир ПутинТо Лам
 
 
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