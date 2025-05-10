Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле. По их итогам стороны приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе и подписали пакет документов.
Ключевые моменты встречи — в материале РИА Новости.
Заявления российского лидера
- Отношения Москвы и Ханоя развиваются успешно по всем направлениям, страны намерены углублять связи:
«
Принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества.
- Активно развивается взаимодействие в сфере энергетики.
- Переход на национальные валюты во взаиморасчетах имеет важное значение.
- Товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году и достиг шести миллиардов долларов, это хороший показатель.
- Новые договоренности по атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест.
- Российские компании заинтересованы в работах по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме.
- "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке страны морскую ветроэлектростанцию мощностью тысяча мегаватт.
- Производство "Газелей" во Вьетнаме — пример успешного сотрудничества стран.
- Москва и Ханой намерены укреплять взаимодействие, включая сферу обороны и безопасности:
«
Имею в виду слова известной песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней". Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы.
- Государства связывает многолетняя дружба, которая началась еще во времена Великой Отечественной войны.
- Добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов принимал участие и в битве за Москву.
- Участие страны в юбилее Победы — свидетельство дружбы, проверенной временем.
Основные положения декларации
- Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную позицию Вьетнама по украинской проблематике.
- Москва приветствует готовность Ханоя подключиться к усилиям по поиску мирного решения конфликта.
- Страны выступают против односторонних незаконных санкций, а также разделительных линий по идеологическим соображениям.
- Также они осудили героизацию нацизма и милитаризма, попытки их возрождения.
- Москва и Ханой намерены в сжатые сроки провести переговоры и подписать соглашение о строительстве АЭС во Вьетнаме.
- Стороны договорились о продвижении новых энергопроектов, включая поставки, переработку нефти и сжиженного природного газа из России.
- Государства поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на шельфе Вьетнама.
- Страны выступили за равную и неделимую безопасность в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Другие принятые документы
- "Дорожная карта" в области мирного атома до 2030 года.
- Договор о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина.
- Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года.
- Соглашение между ВТБ и "Вьетнамскими авиалиниями" о всеобъемлющем сотрудничестве.
- РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама создадут инвестплатформу в здравоохранении.
- Меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.
- Соглашение о проведении конкурсов совместных научно-исследовательских проектов.
- Меморандум о взаимопонимании между МГИМО и Ханойским государственным университетом.
- Договор о сотрудничестве между РАНХиГС и Государственной политической академией имени Хо Ши Мина.
Церемония обмена документами прошла в Большом Кремлевском дворце.
Заявления То Лама
- Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение.
- Авиакомпания Vietnam Airlines возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой, а частная VietJet Air — запускает рейсы, соединяющие страны.
- Государства планируют углублять сотрудничество в области обороны, безопасности и военной техники.
- Страны будут совместно реагировать на вызовы кибербезопасности, продолжать борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий.
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Я пригласил президента Путина посетить Вьетнам, и он с благодарностью принял это приглашение.
Переговоры политиков прошли в узком и широком составах, они длились почти три часа.
То Лам находится в России с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Дня Победы в Москве.
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