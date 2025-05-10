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Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию - РИА Новости, 10.05.2025
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15:59 10.05.2025 (обновлено: 17:28 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016215497.html
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию - РИА Новости, 10.05.2025
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле. По их итогам стороны приняли совместную декларацию об основных... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:59:00+03:00
2025-05-10T17:28:00+03:00
владимир путин
то лам
москва
вьетнам
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле. По их итогам стороны приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе и подписали пакет документов.Ключевые моменты встречи — в материале РИА Новости.Заявления российского лидераПринята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества.Имею в виду слова известной песни: &quot;От тайги до британских морей Красная армия всех сильней&quot;. Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы.Основные положения декларацииДругие принятые документыЦеремония обмена документами прошла в Большом Кремлевском дворце.Заявления То ЛамаЯ пригласил президента Путина посетить Вьетнам, и он с благодарностью принял это приглашение.Переговоры политиков прошли в узком и широком составах, они длились почти три часа.То Лам находится в России с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Дня Победы в Москве.
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html
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Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров
Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров
Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности
Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
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владимир путин, то лам, москва, вьетнам, россия
Владимир Путин, То Лам, Москва, Вьетнам, Россия

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле. По их итогам стороны приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе и подписали пакет документов.
Ключевые моменты встречи — в материале РИА Новости.

Заявления российского лидера

  • Отношения Москвы и Ханоя развиваются успешно по всем направлениям, страны намерены углублять связи:
«
Принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества.
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
  • Активно развивается взаимодействие в сфере энергетики.
  • Переход на национальные валюты во взаиморасчетах имеет важное значение.
  • Товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году и достиг шести миллиардов долларов, это хороший показатель.
  • Новые договоренности по атому открывают дорогу к обеспечению Вьетнама дешевой и безопасной энергией, созданию рабочих мест.
  • Российские компании заинтересованы в работах по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме.
  • "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке страны морскую ветроэлектростанцию мощностью тысяча мегаватт.
  • Производство "Газелей" во Вьетнаме — пример успешного сотрудничества стран.
  • Москва и Ханой намерены укреплять взаимодействие, включая сферу обороны и безопасности:
«

Имею в виду слова известной песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней". Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы.

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
  • Государства связывает многолетняя дружба, которая началась еще во времена Великой Отечественной войны.
  • Добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов принимал участие и в битве за Москву.
  • Участие страны в юбилее Победы — свидетельство дружбы, проверенной временем.

Основные положения декларации

  • Россия высоко оценивает равноудаленную и объективную позицию Вьетнама по украинской проблематике.
  • Москва приветствует готовность Ханоя подключиться к усилиям по поиску мирного решения конфликта.
  • Страны выступают против односторонних незаконных санкций, а также разделительных линий по идеологическим соображениям.
  • Также они осудили героизацию нацизма и милитаризма, попытки их возрождения.
  • Москва и Ханой намерены в сжатые сроки провести переговоры и подписать соглашение о строительстве АЭС во Вьетнаме.
  • Стороны договорились о продвижении новых энергопроектов, включая поставки, переработку нефти и сжиженного природного газа из России.
  • Государства поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на шельфе Вьетнама.
  • Страны выступили за равную и неделимую безопасность в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Вьетнам выступил за укрепление Россией роли в мировой архитектуре
8 мая, 18:49

Другие принятые документы

  • "Дорожная карта" в области мирного атома до 2030 года.
  • Договор о создании и функционировании Центра русского языка имени Александра Пушкина.
  • Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года.
  • Соглашение между ВТБ и "Вьетнамскими авиалиниями" о всеобъемлющем сотрудничестве.
  • РФПИ и Национальный центр вакцин Вьетнама создадут инвестплатформу в здравоохранении.
  • Меморандум о взаимопонимании в области биомедицины.
  • Соглашение о проведении конкурсов совместных научно-исследовательских проектов.
  • Меморандум о взаимопонимании между МГИМО и Ханойским государственным университетом.
  • Договор о сотрудничестве между РАНХиГС и Государственной политической академией имени Хо Ши Мина.
Церемония обмена документами прошла в Большом Кремлевском дворце.

Заявления То Лама

  • Вьетнам и Россия договорились расширить прямое авиасообщение.
  • Авиакомпания Vietnam Airlines возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой, а частная VietJet Air — запускает рейсы, соединяющие страны.
  • Государства планируют углублять сотрудничество в области обороны, безопасности и военной техники.
  • Страны будут совместно реагировать на вызовы кибербезопасности, продолжать борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий.
«
Я пригласил президента Путина посетить Вьетнам, и он с благодарностью принял это приглашение.
Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
То Лам
Генсек ЦК Компартии Вьетнама
Переговоры политиков прошли в узком и широком составах, они длились почти три часа.
То Лам находится в России с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Дня Победы в Москве.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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Владимир ПутинТо ЛамМоскваВьетнамРоссия
 
 
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