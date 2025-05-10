https://ria.ru/20250510/vetnam-2016215497.html

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию - РИА Новости, 10.05.2025

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

Президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле. По их итогам стороны приняли совместную декларацию об основных... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:59:00+03:00

2025-05-10T15:59:00+03:00

2025-05-10T17:28:00+03:00

владимир путин

то лам

москва

вьетнам

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле. По их итогам стороны приняли совместную декларацию об основных направлениях отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе и подписали пакет документов.Ключевые моменты встречи — в материале РИА Новости.Заявления российского лидераПринята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества.Имею в виду слова известной песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней". Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы.Основные положения декларацииДругие принятые документыЦеремония обмена документами прошла в Большом Кремлевском дворце.Заявления То ЛамаЯ пригласил президента Путина посетить Вьетнам, и он с благодарностью принял это приглашение.Переговоры политиков прошли в узком и широком составах, они длились почти три часа.То Лам находится в России с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летнего юбилея Дня Победы в Москве.

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

москва

вьетнам

россия

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Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров. 2025-05-10T15:59 true PT0M30S

Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров. 2025-05-10T15:59 true PT0M39S

Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности. 2025-05-10T15:59 true PT0M39S

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владимир путин, то лам, москва, вьетнам, россия