https://ria.ru/20250510/vetnam-2016215329.html

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию - РИА Новости, 10.05.2025

Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию

Президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:57:00+03:00

2025-05-10T15:57:00+03:00

2025-05-10T16:00:00+03:00

вьетнам

россия

владимир путин

то лам

москва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры Путина с То Ламом прошли в субботу в Кремле в узком и широком составах.Заявления российского лидера в ходе встречи:То Лам находится в Москве с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

вьетнам

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, владимир путин, то лам, москва