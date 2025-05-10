Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, передает корреспондент РИА Новости.
Заявления российского лидера в ходе встречи:
- отношения стран развиваются успешно по всем направлениям;
- товарооборот вырос на 20 процентов в 2024 году, это хороший показатель;
- Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, которая началась еще во времена Великой Отечественной войны;
- добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов принимал участие и в битве за Москву;
- борьба Вьетнама за независимость также укрепляла двусторонние отношения:
То Лам находится в Москве с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.
Межгосударственные отношения России и Вьетнама
Вчера, 00:18