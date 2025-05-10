https://ria.ru/20250510/vetnam-2016197133.html
Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама
Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама
Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:07:00+03:00
2025-05-10T13:07:00+03:00
2025-05-10T13:43:00+03:00
россия
вьетнам
экономика
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин.Путин начал в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом."В прошлом году товарооборот вырос на 20%, это хороший показатель", - сказал президент России на встрече.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, экономика, владимир путин, то лам
Россия, Вьетнам, Экономика, Владимир Путин, То Лам
Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама
Путин: товарооборот РФ и Вьетнама вырос на 20% в 2024 году