https://ria.ru/20250510/vetnam-2016197133.html

Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама

Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025

Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама

Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:07:00+03:00

2025-05-10T13:07:00+03:00

2025-05-10T13:43:00+03:00

россия

вьетнам

экономика

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин.Путин начал в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом."В прошлом году товарооборот вырос на 20%, это хороший показатель", - сказал президент России на встрече.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

россия

вьетнам

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, экономика, владимир путин, то лам