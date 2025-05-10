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Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
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13:07 10.05.2025 (обновлено: 13:43 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016197133.html
Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама
Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама
Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:07:00+03:00
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россия
вьетнам
экономика
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин.Путин начал в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом."В прошлом году товарооборот вырос на 20%, это хороший показатель", - сказал президент России на встрече.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
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россия, вьетнам, экономика, владимир путин, то лам
Россия, Вьетнам, Экономика, Владимир Путин, То Лам
Путин оценил рост товарооборота России и Вьетнама

Путин: товарооборот РФ и Вьетнама вырос на 20% в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Товарооборот РФ и Вьетнама в 2024 году вырос на 20%, это хороший показатель, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин начал в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
"В прошлом году товарооборот вырос на 20%, это хороший показатель", - сказал президент России на встрече.
Дети с флагами России и Вьетнама на церемонии официальной встречи президента России на площади перед Президентским дворцом в Ханое - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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Вчера, 00:18
 
РоссияВьетнамЭкономикаВладимир ПутинТо Лам
 
 
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