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Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - РИА Новости, 10.05.2025

Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:58:00+03:00

2025-05-10T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

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Прибытие генсека ЦК Компартии Вьетнама в Кремль В Большой Кремлёвский дворец прибыл Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Он находится в России с официальным визитом. 2025-05-10T12:58 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, то лам, москва, вьетнам, в мире