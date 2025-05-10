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Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - РИА Новости, 10.05.2025
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12:58 10.05.2025 (обновлено: 13:12 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016195813.html
Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Кремль для переговоров с Путиным - РИА Новости, 10.05.2025
Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Кремль для переговоров с Путиным
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:58:00+03:00
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владимир путин
то лам
москва
вьетнам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
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Прибытие генсека ЦК Компартии Вьетнама в Кремль
В Большой Кремлёвский дворец прибыл Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Он находится в России с официальным визитом.
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владимир путин, то лам, москва, вьетнам, в мире
Владимир Путин, То Лам, Москва, Вьетнам, В мире
Генсек ЦК Компартии Вьетнама прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
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