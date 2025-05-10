https://ria.ru/20250510/vetnam-2016192850.html
Глава Компартии Вьетнама высказался о партнерстве с Россией в сфере туризма
Глава Компартии Вьетнама высказался о партнерстве с Россией в сфере туризма - РИА Новости, 10.05.2025
Глава Компартии Вьетнама высказался о партнерстве с Россией в сфере туризма
Вьетнам и Россия должны расширять сотрудничество в туризме, увеличивая количество прямых и чартерных рейсов, заявил генеральный секретарь Компартии Вьетнама То... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:32:00+03:00
2025-05-10T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вьетнам и Россия должны расширять сотрудничество в туризме, увеличивая количество прямых и чартерных рейсов, заявил генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам. "Мы должны расширять сотрудничество в сфере туризма, увеличивая частоту прямых и чартерных рейсов", - сказал он, выступая в РАНХиГС. Он добавил, что в ходе встреч вьетнамской и российской делегаций, стороны договорились активизировать обмен делегациями, консультации и содержательный диалог на высоком и высшем уровнях. "Мы поднимем на новый уровень экономическое, торговое, инвестиционное сотрудничество. Считаем это важнейшей сферой двустороннего сотрудничества", - подчеркнул генсекретарь Компартии. По мнению Лама, Ханою и Москве следует углубить сотрудничество в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, добыче и переработке полезных ископаемых, в промышленности, машиностроении и энергетике, научно-технической сфере. Кроме того, стороны могут развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, отметил он. "Это ключевое направление двусторонних отношений, которое должно отвечать современным вызовам", - заключил генсекретарь компартии.
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то лам, вьетнам, россия, москва, в мире
Туризм, То Лам, Вьетнам, Россия, Москва, В мире
Глава Компартии Вьетнама высказался о партнерстве с Россией в сфере туризма
Генсек Компартии Вьетнама То Лам: республика и РФ должны развивать общий туризм
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вьетнам и Россия должны расширять сотрудничество в туризме, увеличивая количество прямых и чартерных рейсов, заявил генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам.
"Мы должны расширять сотрудничество в сфере туризма, увеличивая частоту прямых и чартерных рейсов", - сказал он, выступая в РАНХиГС.
Он добавил, что в ходе встреч вьетнамской и российской делегаций, стороны договорились активизировать обмен делегациями, консультации и содержательный диалог на высоком и высшем уровнях.
"Мы поднимем на новый уровень экономическое, торговое, инвестиционное сотрудничество. Считаем это важнейшей сферой двустороннего сотрудничества", - подчеркнул генсекретарь Компартии.
По мнению Лама
, Ханою и Москве
следует углубить сотрудничество в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства, добыче и переработке полезных ископаемых, в промышленности, машиностроении и энергетике, научно-технической сфере.
Кроме того, стороны могут развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, отметил он. "Это ключевое направление двусторонних отношений, которое должно отвечать современным вызовам", - заключил генсекретарь компартии.