https://ria.ru/20250510/vetnam-2016186903.html
Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин
Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин - РИА Новости, 10.05.2025
Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин
Дружба России и Вьетнама проверена временем, а отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:46:00+03:00
2025-05-10T11:46:00+03:00
2025-05-10T11:47:00+03:00
политика
вьетнам
россия
москва
то лам
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003802207_0:3:2735:1541_1920x0_80_0_0_dab11e65a5cda32c7386f057a1721fbf.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дружба России и Вьетнама проверена временем, а отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и крепли, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам в субботу провел встречу с вьетнамскими и российскими студентами в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве. Володин, в ходе своего выступления, отметил, что в этом году исполняется 75 лет установлению дипотношений между странами. "Но если говорить о нашей дружбе, она длится намного дольше. Можно с уверенностью сказать, что это дружба, проверенная временем... Невзирая на проблемы, изменения политической обстановки, отношения только лишь укреплялись. Да, они проверялись временем, да, они в самое непростое время подвергались испытаниям, но годы шли, а эти отношения были неизменны", - сказал он в приветственной речи на встрече-выступлении То Лама в РАНХиГС. Председатель ГД добавил, что также в этот день прошла его встреча с То Ламом в Госдуме. "Результат достигнут. Этот разговор был очень эффективен. Товарищ То Лам <...> внёс со своей стороны предложение по повышению эффективности работы межпарламентского сотрудничества. Мы надеемся, это будет хорошим фундаментом, и мы многое сделаем с нашими коллегами из Вьетнама для того, чтобы внести свой вклад в рамках парламентского измерения в развитие отношений между нашими странами, народами", - подчеркнул Володин. Он отметил, что отношения РФ и Вьетнама никогда "не омрачались периодами прохлады". "Пускай отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и крепли", - заключил спикер ГД. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016182738.html
вьетнам
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003802207_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_e8a5baf6fde1d6483459e20fc495891d.jpg
Генсек компартии Вьетнама То Лам в РАНХиГС
Генсек компартии Вьетнама То Лам прибыл в РАНХиГС в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что чувствует себя как дома каждый раз, когда приезжает в Россию. По его словам, две страны связывает дух товарищества и братства.
Сообщается также, что То Лам стал почетным профессором академии.
2025-05-10T11:46
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вьетнам, россия, москва, то лам, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вьетнам, Россия, Москва, То Лам, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин
Володин: дружба России и Вьетнама проверена временем и будет развиваться дальше
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дружба России и Вьетнама проверена временем, а отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и крепли, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам
в субботу провел встречу с вьетнамскими и российскими студентами в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве
.
Володин
, в ходе своего выступления, отметил, что в этом году исполняется 75 лет установлению дипотношений между странами.
"Но если говорить о нашей дружбе, она длится намного дольше. Можно с уверенностью сказать, что это дружба, проверенная временем... Невзирая на проблемы, изменения политической обстановки, отношения только лишь укреплялись. Да, они проверялись временем, да, они в самое непростое время подвергались испытаниям, но годы шли, а эти отношения были неизменны", - сказал он в приветственной речи на встрече-выступлении То Лама в РАНХиГС.
Председатель ГД
добавил, что также в этот день прошла его встреча с То Ламом в Госдуме.
"Результат достигнут. Этот разговор был очень эффективен. Товарищ То Лам <...> внёс со своей стороны предложение по повышению эффективности работы межпарламентского сотрудничества. Мы надеемся, это будет хорошим фундаментом, и мы многое сделаем с нашими коллегами из Вьетнама для того, чтобы внести свой вклад в рамках парламентского измерения в развитие отношений между нашими странами, народами", - подчеркнул Володин.
Он отметил, что отношения РФ
и Вьетнама никогда "не омрачались периодами прохлады".
"Пускай отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и крепли", - заключил спикер ГД.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.