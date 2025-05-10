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Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин - РИА Новости, 10.05.2025
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11:46 10.05.2025 (обновлено: 11:47 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016186903.html
Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин
Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин - РИА Новости, 10.05.2025
Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин
Дружба России и Вьетнама проверена временем, а отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:46:00+03:00
2025-05-10T11:47:00+03:00
политика
вьетнам
россия
москва
то лам
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дружба России и Вьетнама проверена временем, а отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и крепли, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам в субботу провел встречу с вьетнамскими и российскими студентами в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве. Володин, в ходе своего выступления, отметил, что в этом году исполняется 75 лет установлению дипотношений между странами. "Но если говорить о нашей дружбе, она длится намного дольше. Можно с уверенностью сказать, что это дружба, проверенная временем... Невзирая на проблемы, изменения политической обстановки, отношения только лишь укреплялись. Да, они проверялись временем, да, они в самое непростое время подвергались испытаниям, но годы шли, а эти отношения были неизменны", - сказал он в приветственной речи на встрече-выступлении То Лама в РАНХиГС. Председатель ГД добавил, что также в этот день прошла его встреча с То Ламом в Госдуме. "Результат достигнут. Этот разговор был очень эффективен. Товарищ То Лам &lt;...&gt; внёс со своей стороны предложение по повышению эффективности работы межпарламентского сотрудничества. Мы надеемся, это будет хорошим фундаментом, и мы многое сделаем с нашими коллегами из Вьетнама для того, чтобы внести свой вклад в рамках парламентского измерения в развитие отношений между нашими странами, народами", - подчеркнул Володин. Он отметил, что отношения РФ и Вьетнама никогда "не омрачались периодами прохлады". "Пускай отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и крепли", - заключил спикер ГД. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html
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Генсек компартии Вьетнама То Лам в РАНХиГС
Генсек компартии Вьетнама То Лам прибыл в РАНХиГС в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что чувствует себя как дома каждый раз, когда приезжает в Россию. По его словам, две страны связывает дух товарищества и братства. Сообщается также, что То Лам стал почетным профессором академии.
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политика, вьетнам, россия, москва, то лам, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вьетнам, Россия, Москва, То Лам, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Дружба России и Вьетнама проверена временем, заявил Володин

Володин: дружба России и Вьетнама проверена временем и будет развиваться дальше

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дружба России и Вьетнама проверена временем, а отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и крепли, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам в субботу провел встречу с вьетнамскими и российскими студентами в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве.
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Володин, в ходе своего выступления, отметил, что в этом году исполняется 75 лет установлению дипотношений между странами.
"Но если говорить о нашей дружбе, она длится намного дольше. Можно с уверенностью сказать, что это дружба, проверенная временем... Невзирая на проблемы, изменения политической обстановки, отношения только лишь укреплялись. Да, они проверялись временем, да, они в самое непростое время подвергались испытаниям, но годы шли, а эти отношения были неизменны", - сказал он в приветственной речи на встрече-выступлении То Лама в РАНХиГС.
Председатель ГД добавил, что также в этот день прошла его встреча с То Ламом в Госдуме.
"Результат достигнут. Этот разговор был очень эффективен. Товарищ То Лам <...> внёс со своей стороны предложение по повышению эффективности работы межпарламентского сотрудничества. Мы надеемся, это будет хорошим фундаментом, и мы многое сделаем с нашими коллегами из Вьетнама для того, чтобы внести свой вклад в рамках парламентского измерения в развитие отношений между нашими странами, народами", - подчеркнул Володин.
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Он отметил, что отношения РФ и Вьетнама никогда "не омрачались периодами прохлады".
"Пускай отношения, заложенные много десятилетий назад, будут хорошим фундаментом, чтобы и дальше они развивались и крепли", - заключил спикер ГД.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
 
ПолитикаВьетнамРоссияМоскваТо ЛамВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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